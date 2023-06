Diahuebs anochi na The Old Cunucu House a tuma lugar e “Diploma uitreiking” pa e graduadonan di e estudio di MGZ. Minister Oduber ta hopi orguyoso di tur cu a logra finalisa e estudio aki exitosamente. E mandatario mes no por tabata presente e anochi aki pero a encarga sra. Judelca Briceno pa duna e 14 graduadonan un reconocimento bon mereci di su parti.

E estudio di MGZ tabata tin un duracion di 2 aña y ta resorta bou maneho di Sociaal-Psychiatrische Dienst (SPD). MGZ ta un estudio riba nivel di HBO, e ta pa enfermera/o di MBO nivel 4 cu kier specialisa den cuido di salud mental. Esaki ta un specialisacion hopi importante cu Aruba tin mester di dje.

Minister Oduber tabata esun cu a presupuesta placa pa e estudio aki por a continua despues di 10 aña cu e estudio tabata scondi den lachi. Pa mehora e calidad di cuido mester inverti den nos profesionalnan locual Minister Oduber a bin ta haciendo desde cu e la bira minister.

Minister Dangui Oduber ta manda felicitacion y ta desea tur e 14 graduadonan tur clase di exito den nan carera nobo den enfermeria di salud mental. Nos compromiso pa sigui inverti den nos profesionalnan ta continua.