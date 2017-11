Aruba tin 100 caso di personanan cu problema psikiatrico cu ta forma un peliger pa comunidad

Den e Conseho di Minister a tuma cierto decisionnan pa por atende e problemanan aki. Pa loke ta trata e maneho, Salubridad, esaki Sr. Dangui Oduber ya caba ta parcialmente ariba dje.

Sr. Oduber a tuma contacto cu Sr. Cillie, director di Hospital pa asina informa si e persona cu ta aresta actualmente, tabata bou di tratamento psikiatrico, si e tabata interna. Pero e problema pa e tipo di casonan aki ta grandisimo na Aruba. Den un briefing ricibi for di Sr. Lito Lacle, vocero di Cuerpo Policial, a haya e informacion cu tin mas o menos 1400 persona cu tin problema psikiatrico na Aruba, di cual casi 100 ta un peliger pa comunidad y pa nan mes. Un peliger acuut, cu ta bisa cu e casonan aki pro ripito nan mes, si no tin proceduranan na nan luga, si no atende cu urgencia e problemanan aki, ta algo cu tin atencion special di e gobernacion aki, ya cu ta casonan sumamente lamentabel y no kier pa ripiti nunca mas.

Den Conseho di Minister di diamars proximo lo apunta un comision nacional pa atende cu inmediatamente, revisa tur structura, tur proceso, pa purba evita ya cu nunca por bisa cu e ta bay pasa nunca mas. Sigur bo kier purba mas posibel, pa preveni cu casonan lamentabel aki tuma luga. Tin como 100 persona, cu ta un peliger pa nan mes y pa comunidad, mientras cu na PAAZ tin 20 luga so pa nan. Ta keda 80 cu mester di ayudo mental, cu mester di un guia, mester di yudansa, pero simplemente bo no tin e espacio pa yuda e personanan aki.

Falta ley, y mester revisa e leynan. Ora cu autoridadnan actua, mester tene cuenta cu leynan cu ta bisa di priva un hende di su libertad. Mester atende cu e asuntonan aki, unda cu lo apunta un comision, cu lo revisa full e proceso y pone na su luga, kico ta e procedura cu nos como gobierno, como stakeholder, pone na nan luga, pa evita e casonan lamentable aki. Na e momentonan aki, ora tende di esunnan cu ta den e veld, p.e. KPA, ta bsia cu tin proceduranan in place, ora cu CP haya un melding, cu tin un problema cu un persona cu mester ayudo psikiatrico, nan ta wordo dispatcha pa e cas, y ta yega na e cas unda tin un persona cu ta un menasa pa nan y pa su mes.

Dialuna caba lo manda un carta pa SvB pa por favor, traspasa tur informacion cu nan tin ariba personanan cu ta un problema pa nan mes y comunidad, pa traspasa esaki pa Centrale Post, cu ora nan haya un melding, nan sa caba con pa atende esaki. Cosnan cu normalmente mester ta in place caba pa evita di problemanan aki, cu ta hopi serio ya cu tabata tin un caso unda un polis cu a wordo herida mortalmente, y tabata unpersona cu ta traha den problema psikiatrico den e caso aki, nos no sa ainda si esey ta e caso y p;esey a pidi informacion di Director di Hospital, pa informa Ministerraad pa si esey tabata e caso, segun minister di Salubridad Publico, Sr. Dangui Oduber.