Aruba Tang Soo Do Federation y Gihae Tang Soo do Studio competencia na Panama

Diamars 9 di juli un delegacion di Aruba Tang Soo Do Federation y Gihae Tang Soo do Studio a sali pa un competencia 17th Regional Championship di World Tang Soo Do Association na Panama bou Guia di Master Melissa Noguera.

E campeonato ta wordo organisa dor di Region #18 Centroamericano y di caribe di WTSDA.

Tawatin varios pais compitiendo incluyendo Costa rica, Panama Puerto rico, Mexico, Merca y Aruba. Cu un total di 200 participante. E nomber di atletanan representadoden e seleccion di Aruba tawata Jaileen Tromp 1st Dan, Shanro Thomas 1st Dan, Joshua Paimino 2nd Dan y Gilberto Boerleider 3rd Dan.

Tambe tabata tin 12 alumnonan di Gihae Tang Soo do cu a competi na e campeonato aki.

E competencia mes a tuma lugar Diasabra 13 di July na domo

Di universidad di Panama.

Cu solamenre 16 participante Aruba A logra un total di

🥇21 medaya di oro

🥈11 medaya di zilver

🥉4 medaya di bronza

🏆4 grandchampion den faha di color

🏆Grandchampion Junior Male Black Belt Division

🏆Grandchampion Senior Male Black Belr Division

E seleccion a trece como resultado: Jaileen Tromp

🥇oro Hyung

🥈zilver den weapon Hyung

🥈zilver sparring

Joshua Palomino

🥇oro pa weapon Forms,

🥈zilver forms

🥇oro pa sparring

Runner up Grandchampion Male Junior black belt division

Shanro

🥇oro hyung

🥇weapon hyung

🥇Sparring

🏆GRANDCHAMPION JUNIOR BLACK BELT DIVISION 16 years and under

Gilberto Boerleider

🥇 oro hyungs

🥇oro weapon Hyung

🥈zilver sparring.

🏆GRANDCHAMPION ADULT BLACK BELT DIVISION 17 -35 years

Resultado Grupo Gihae Tang Soo Do studio Aruba

Florian van Oosten

🥇oro hyungs y sparring

Elijah Hernandez

🥇oro hyungs y sparring

David Koolman

🥉bronze hyung

🥈zilver sparring

Abbygail Wever

🥇oro hyung

🥉bronze sparring

Eline Marie Hernandez

🥉bronze hyung

🥈zilver sparring

Aline van der Sloot

🥈zilver hyung

🥈sparring

Roos van der Sloot

🥇 oro hyung

🥇sparring

🏆Grandchampion Female Orange Belt Division

Jayden Dirks

🥇oro hyung

🥈zilver sparring

Juninho da Silva

🥇oro hyung

🥇sparring

🏆Grandchampion Male Orange Belt Division

Christian Sanchez

🥈zilver hyung

🥉bronze sparring

Hayley Morenk

🥇 oro weapon Hyung

🥇oro hyung

🥇sparring

🏆Grandchampion Female Brown Belt divsion

Jady Franken

🥇oro weapon Hyung

🥈zilver hyung

🥇oro sparring

🏆Grandchampion Female Red Belt Division

Aruba Tang Soo Do Federation kier a gradici e comision di subsidio y Lotto pa Deporte pa e gran aporte ricibi. Y Asina sigiu engrandece e deporte di World Tang Soo Do y desaroyo di nos atletanan.na augustus lo cominaa atrobe cu lesnan di Gihae Tang Soo Do pa mas informacion por yama na 5939881.

