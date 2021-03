ARUBA tambe ta prepara pa ratificacion di e convenio di UNESCO 2001

Gobierno Hulandes ta preparando e proceso parlamentario pa ratifica e convenio di UNESCO menciona cu ta di 2001. Na Ingles e convenio yama “THE UNESCO 2001 CONVENTION ON THE PROTECTION OF THE UNDERWATER CULTURAL HERITAGE”. E convenio aki ta reconoce e importancia pa proteha herencia cultural bou y den awa mescos cu esun riba tera. Tur pais den Reino Hulandes a pidi pa e tratado aki conta pa nan tambe. Aruba a haci e peticion na juli 2019. Prepara pa ratifica ta encera trabounan riba tereno di legislacion y implementacion. Aruba tin dos grupo di trabou cu a ser instala na 2020 pa Minister encarga cu Cultura sra. Xiomara Maduro.

Den e grupo di trabou pa legislacion tin representante di oficina di Ministro encarga cu Cultura. Recientemente Hulanda a contrata sr. Tim Timmers pa traha un rapport tocante e leynan relevante cu e paisnan Caribense Hulandes tin y recomenda cambionan. Sr. Timmers ta conoci cu e islanan di Caribe Hulandes. E ta asesora Aruba tambe riba e concepto di Ley di Maneho Maritimo.

For di un encuentro entre e 6 islanan di Caribe Hulandes y Hulanda na januari 2020 a forma un grupo di trabou pa prepara e parti practico di implementacion di e convenio 2001 di UNESCO. Pa Aruba ta participa di MANA director interino Pancho Geerman, arkeologo Raymundo Dijkhoff y di LVV biologo marino Byron Boekhoudt.

Pa medio di e plataforma digital “Loomio”, coordina pa e Servicio di Herencia Cultural na Hulanda, a haci sondeo den e lunanan cu a pasa riba e situacion actual na e 6 islanan riba e areanan cu e grupo di trabou a identifica como prioridad. E tres areanan ta Creacion di Capacidad, Intercambio di Conocimento y Coperacion y Engrandece Concientisacion.

Pa evalua e resultadonan di e deliberacion riba Loomio y pa determina con ta sigui traha, diaranson 10 di maart ultimo e grupo di trabou di implementacion di e paisnan Caribense Hulandes y Hulanda a tene un encuentro virtual. Resultado ta indica cu e recursonan material, humano y monetario na tur isla ta tiki of nada. E importancia di sosten di tur gremio pa e proteccion di herencia cultural bou awa ta ser reconoci.

Pa loke ta e forma cu lo sigui traha a palabra cu lo sigui uza Loomio como medio di comunicacion. Tambe lo forma gruponan di trabou cu lo concentra riba cierto aspecto specifico. Cada isla mester tin un coordinador. Pa Aruba e coordinador ta arkeologo Raymundo Dijkhoff. Como prioridad pa e siguiente lunanan a idenfica plan di campaña pa engrandece conscientisacion di kico herencia cultural sub-acuatico ta encera y kico su balor ta pa Aruba su cultura, historia y nos economia.

