Aruba Taekwondo Associacion (ARTBO) ta orguyoso di anuncia e regreso di su atletanan talentoso for di e prestigioso US Open na Reno, Nevada. Lidera pa nos Entrenador Oficial di Seleccion Nacional di Aruba Taekwondo, sr. Teo Rodriguez, e team a duna un presentacion remarcable, tresiendo cas un medaya di brons y mustrando un curazon y determinacion inquebrantable durante henter e competencia.



Mientras cu e presentacion impresionante di Raymara Blanco a segura un brons hopi mereci den su division, e berdadero realce di e torneo tabata e spirito di tur e atletanan Arubano. Enfrentando oponentenan renombra, ningun di nos atletanan a hala atras. Nan a lucha cu curazon y honor, mustrando nan dedicacion y talento den cada parti.Aunke nos no a logra tur nos metanan den e torneo aki, e experiencia gana ta di un valor invaluable. Nos atletanan a duna un declaracion poderoso – Aruba ta presente den e mundo di Taekwondo, y nos ta aki pa competi na e nivel di mas halto.ARTBO ta extende su felicitacion cordial na tur e atletanan participante cu a demostra un sportividad y resiliencia remarcable. Nan dedicacion y trabao duro ta un inspiracion pa tur e atletanan hoben Arubano.ARTBO tambe ta extende su felicitacion cordial na coach Teo Rodriguez pa su liderazgo excepcional y preparacion di e atletanan, tanto di Tiger Taekwondo Academy como di Estrella Taekwondo Center. Su guia durante henter e biahe aki a contribui significativamente na nan tremendo presentacion den e evento grandi aki.Finalmente, nos ta aplaudi e delegacion completo cu a acompaña nos atletanan na US Open. Mayornan, asistentenan, y coachnan – boso sosten y animacion inquebrantable a hunga un papel crucial den nan exito.E experiencia di US Open aki a bira un hito significativo pa Aruba Taekwondo. Nos ta increiblemente orguyoso di tur nos atletanan, coachnan, y sostenedornan. Nos ta wardando cu ansiedad pa construi riba e momentum aki y logra un exito ainda mas grandi den futuro.¡Felicitacion na e atletanan hoben y corajoso Arubano di Taekwondo cu a representa nos riba escenario internacional:Nicole TrompAleysha MaceaDary-en MorelJanoah RidderstaatKaydion KelkboomKhaleesy RidderstaatRaimara Blanco¡Felicitacion na cada un y tur! ¡Boso spirito, dedicacion, y perseverancia a haci Aruba orguyoso!ARTBO ta keda comprometi na fomenta y nutri e talento di nos atletanan hoben, dunandonan e poder pa logra nan soñonan y sigui trese orguyo pa Aruba riba escenario internacional.