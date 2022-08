Aña pasa December e comision di examen di Aruba Taekwondo Bond “ARTBO” cu ta consisti di Master Melvin Rasmijn, Master Eric Barry, Master Joshmar Wever, Master Miguel Genser y Humberto” Nuno” Tromp a duna examen pa Dan, 1ste Dan, 2de Dan y 5de Dan. 14 hende a pasa examen. Algun mester a haci her examen y nan a logra pasa nan Dan.

Master Melvin Rasmijn a duna di conoce cu Taekwondo no ta solamente pa hoben, sino pa adulto tambe. Taekwondo tin diferente faceta cu un adulto por atende na dje. Apart di Sparring “Bringa” manera Poomsae, Self Defence, Diciplina y Condicion. Melvin Rasmijn a gradici Sr. Jason Ridderstap pa e esfuerso cu el a haci di join Taekwondo. Jason Ridderstap ta asta coach e muchanan ora di competencia.

Presidente di ARTBO Sr. Moises Fernandez den presencia di Sra. Monica Fajardo di COA hunto cu Master Eric Barry y Master Melvin Rasmijn a entrega 14 certificado di Taekwondo hunto cu nan carnet.