Aruba tabata unico isla unda pasaheronan di barco por a baha individualmente

Desde maart 2020 e pandemia global a paralisa entre otro e industria crucero y despues di casi 16 luna, porfin e prome barco crucero cu pasahero a yega nos destinacion. Esaki tawata un momento unico y di trempan por a nota varios persona tawata para na banda pa filma of saca portet di esaki.

E barco crucero Celebrity Millennium ta forma parti di e Royal Caribean Cruise Lines. Esaki ta e prome crucero cu ta haci un biaha den Caribe y nos isla ta forma parti di nan itinerario – pues esaki ta algo sumamente importante y historico! E barco crucero a inicia nan biahe desde e isla di Sint Maarten. Djey nan a bay Barbados pero como parti di nan protocol pa cu e pandemia, e pasaheronan no por a baha for di e barco cu solamente si nan a book un tour adelanta (bubble operation). Pues nan no por a haci shopping of sightseeing riba nan mes. Despues di Barbados y un dia riba lama, nan a yega Aruba.

Por a nota cu e pasaheronan a baha masha contento for di e barco door cu nan no mester a bay den grupo den bus (manera na Barbados) pero cu nan por a huur un auto y bay disfruta di nos bunita beachnan of simplemente cana den nos cayanan pa haci compras. E barco lo sigui su ruta pa Curaçao y despues bay bek Sint Maarten.

E crucero lo bolbe Aruba cada pasa un siman te cu augustus 2021. Hecho cu por a move rond libremente na Aruba ta pasobra a considera Aruba, pues e isla completo, como un bubble. Esaki mirando cu Aruba a demostra di por a maneha pa lunanan caba bishita di turistanan debidamente.

Aruba Ports Authority a organisa un evento protocolar pa yama e barco un caluroso bonbini unda diferente dignitario a hiba palabra, entre otro Minister President Evelyn Wever-Croes – Minister di Turismo Dangui Oduber – CEO A.P.A. Marc Figaroa – CEO di A.T.A. Ronella Croes y Senior VP & Hotel Operations di Celebrity Cruises Brian Abel.

Den su discurso, Ronella Croes a laga sa cu Aruba ta masha honra di ta parti di e momento historico aki y di a wordo inclui riba e itinerario di e prome crucero den Caribe. Ainda tin hopi destinacion den e region ta pasando den temponan di reto pa combati e pandemia cu e virus Covid-19 a causa.

Desde 2011 Aruba Tourism Authority a bolbe tuma e parti di turismo crucero bek como parti di su actividadnan primordial y hunto cu Aruba Ports Authority ta sigui continua pa desaroya e industria crucero. Enfocando asina no solamente riba e cantidad di pasaheronan cu ta bishita Aruba pero tambe pa loke nan ta laga atras den nos economia. Ademas a pone enfoke riba e tripulantenan ora di bishita nos isla y specialmente pa nan, a desaroya un programa di incentivo ‘Crew Incentive Program’, pa asina stimula nan pa conoce Aruba. Tur esaki ta pa dunanan e miho experiencia na Aruba y naturalmente pa maximaliza e impacto economico pa Aruba cu por resulta for di esaki. Resultado di BREA (un compania internacional cu ta midi cuanto turistanan crucero ta laga atras den economia) ta mustra den nan raport di 2018 cu e turistanan ta laga un promedio di US$ 121.94.- pa persona pa cada destinacion atras.

Na 2011 Aruba tawata ricibi bao 600.000 pasahero crucero pa aña y na 2019 esaki tawata 832.000 unda e añanan record tawata na 2017-2018 y pues na 2019.

E exito di e industria crucero ta e resultado di lasonan fuerte cu Aruba tin cu e industria aki. Hunto cu A.P.A. a percura pa semper e lasonan a keda fuerte y awendia Aruba su waf ta yama bonbini na e miho cruceronan den Caribe.

Celebrity Cruise Lines tambe tawata sumamente contento pa yega Aruba. Senior VP & Hotel Operations di Celebrity Cruises Brian Abel a laga sa cu: “E caminda pa haci un regreso seguro y exitoso pa un biahe crucero y asina crea memorianan bunita pa bida largo ta loke Celebrity Cruise ta para p’e. Esaki ta pa medio di destinacionnan cu ta destaca y Aruba sigur ta un di nan cu ta destaca como un destinacion popular, na momento cu nos a inicia nos itinerario. Sin e tremendo cooperacion di Aruba nos lo no por a haci e historia den e industria di crucero. Aruba tawata anticipa cu entusiasmo e oportunidad aki pa incorpora e cultura di bonbini den e experiencia di nos pasaheronan.

