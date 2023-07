Arte di Palabra ta un competencia literario di poesia y storia na Papiamento pa alumnonan di scolnan secundario. Cada isla ta tene nan competencia y ganadonan di cada isla ta bay representa nan país den e festival interinsular di Arte di Palabra ABC (AdP ABC).

E aña aki a toca Aruba pa di tres biaha pa organisa Arte di Palabra ABC den cuadro di Aruba su 15 edicion cu ta wordo organisa pa Departamento di Cultura conhuntamente cu Fundacion Corector di Papiamento.

Manera semper ta combina e competencia cu un intercambio pa asina e hobennan por socialisa cu otro.

Diahuebs dia 13 di juli, e delegacionnan di ABC a pasa un rato ameno na Eagle Bowling.

Diabierna dia 14 di juli e grandioso festival di Arte di Palabra ABC a tuma luga na Cas di Cultura y a cuminsa 5:30 p.m.

Publico cu tabata trempan den e sala por a disfruta di un “slide show’ di potretnan di e actividadnan cu a tuma luga prome cu e competencia.

Despues di un bunita apertura cu e participantenan a duna riba ritmo di e cantica “Nos ta islanan di Caribe”, e programa a cuminsa bou di guia di e dos Maestronan di Ceremonia, Samantha Trinidad y Rafael Garcia, kende ta ex participantenan di AdP.

Un total di 39 obra di poesia y cuenta a wordo presenta y parti den seis categoria cu ta existente y original. Despues di pauze, Elvira Bonifacio y Samuel Rosinda di AdP Corsou a haci entrega di Tapushi Literario na dos baluarte di Aruba kende ta Elizabeth Guanipa y Gregory Goedgedrag, pa nan dedicacion y educacion den nos idioma Papiamento.

Tambe publico por a disfruta di entretenamento di Alakina Gonzales, kende a sali den premio di e competencia Gang di Arte 2022 y cu a presenta dos cancion titula “Talent” y “Cupid”. Despues a sigui cu presentacion di Sergio Garcia kende a gana AdP Aruba e aña aki den categoria di Rap. Sergio a presenta dos rap titula “Esclavo di mi Libertad” cu ta e rap cu el a gana cu ne y “Mente Yen” kende el a presenta hunto cu dos amigo Njay y Ray.

Naturalmente e anochi a clausura despues di a saca e resultadonan di AdP ABC 2023

Categoria A: Poesia Existente klas 1-2

Keithley Torregosa – Mama (Boneiro)

Q-Zeally Piar – Amor (Boneiro)

Maryangely Giterson – Awe ta ayera i mañan (Corsou)

Categoria B: Poesia Original klas 1-2

Kaylee Winklar – Bib’e i Stim’e (Boneiro)

Trevor Anthony – Indjan di Noord Salina (Boneiro)

Nashentely Bregita – Kultura (Corsou)

Categoria C: Poesia Original klas 3-6

Emely Frans – Bida, bay bib’e (Boneiro)

Jeaniro Dorothea – Identidat Pѐrdi (Boneiro)

Juraily Meulens – Tempu (Corsou)

Categoria D: Cuenta Existente klas 1-2

Kaylee Winklar – Elekshon Kolegio Elektoral (Boneiro)

D’ange Sint Jago – Si Gloria n’ ta dimi no … (Boneiro

Solyender Louisa – Awe no, mañan no (Corsou)

Categoria E: Cuenta Original klas 1-2

Maycy Trenidad – Historia di Yani (Boneiro)

Tamara Papa – E piratanan y e isla misteriosos (Corsou)

Lisandra Daley – Luna di flor (Corsou)

Categoria E: Cuenta Original klas 3-6

Shandelus Rosa – Ba busca ba haña (Boneiro)

Jeaniro Dorothea – Bida tras di muraya (Boneiro)

Giandrick Crispulo – Mal Gañado (Corsou)

Ganado Absoluto: Kaylee Winklar- titulo di poesia “Bib’e i Stim’e”.

Comision di ADP Aruba ta felicita tur e ganadonan y tambe ta gradici tur persona cu a aporta na e bunita evento aki.