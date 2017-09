Aruba ta warda pa mira mas hoben den politica

Gerlien Croes, candidato riba lista di AVP ta un adicion nobo pa e partido. El a splica cu Aruba por completo tabata warda pe pa wak mas hoben den politica. E ta crea un sentimento di speransa y esey tambe Croes ta wak cu ta wordo mustra door di e pueblo e ultimo diañanan aki, cu e aceptacion, no solamente Croes, pero tur otro hoben tambe, ta hopi grandi. Esey ya caba ta duna di conoce un cambio of un idea kico e pueblo kier wak pa e futuro di e pais.

Croes a agrega cu prome cu e bay eleccion, el a duna un tiki tabata e rol caba full e temporada aki, cuminsando na Croes mes, kende ta miembro di e fundacion Digna Lacle Herrera. Partido AVP ta un organisacion di fundacionnan, incluyendo e partido, cual tambe ta forma parti di e paraplu di AVP. Fundacion Digna Lacle Herrera, ta un di e fundacionnan di e partido aki, cual ta hopi activo den formacion politico. Fundacion dr. Mito Croes ta esun cu ta encarga cu e investigacion y basa riba e dos fundacionnan aki, e partido aki ta ehecuta no solamente su plannan, pero tambe ta hinca den otro ideanan con mester goberna e pais aki y unda e ta hiba e pais aki.

Fundacion Digna Lacle Herrera, hunto cu Fundacion dr. Mito Croes a organisa algun luna atras un dia dialogo social, un dialogo comunitario por yam’e, na Hilton Hotel, cu a wordo yama 1000 voz. Y 1000 voz tabata e motor tras di traha un plan di partido. Un plan di Gobernacion pa 2017/2021. Croes tabata tin e honor di ta parti di e organisacion aki, caminda cu a scucha for di pueblo kico nan ta wak, kico nan ta sinti, kico nan kier. Despues di 1000 voz, Croes tabata tin e honor di ta parti di e comision cu a prepara e plan di partido. Esey ya caba ta duna un señal toch di con halto e partido ta sa di carga e hobennan e biaha aki. No ta cos cu ta pasa semper of tur ora, pero e generacion di Croes, e generacion cu nan ta yama Millenials, ta hunga un rol hopi importante den e eleccion. Nan ta duna tambe e voz den e preparacion, unda kier bay. Kico millenialsnan ta wak, kico nan ta pensa y sinti. Despues cu Croes a forma parti di e programa, tambe ta awor aki asina leu, cu a wordo numera. Croes no ta bay pa e number, sino pa e sosten di pueblo, kico pueblo kier mira den hobennan. Esey ta bay papia y duna di conoce kico ta bay ta e rol tambe di e hobennan pa e añanan cu ta bin. Como hoben nan carera politico a start awor aki. Despues di e resultado di diabierna, lo bay por midi hopi mas specifico kico hoben ta bay nifica pa Aruba.

Gerlien Croes ta prome biaha den politica y ta sinti su mes hopi bon. Ora di bay eyfo, ta sinti cu e pueblo ta asina positivo. E ta ricibi asina grandi. Esey ta loke cu tin cu basa bo mes riba dje den politico. Kico e pueblo kier. Bo ta crea un sentido di speransa y politica tabata algo cu semper el a aspira. E tabata algo cu e no a dicidi ad hoc. El a wordo si sorpresa cu e pregunta, pasobra e no a spera cu lo bay bin awo, Croes a splica. Di chikito a bisa su famia cu politica lo ta algo pe. No sa si tabata tin un momento oportuno pe. Abo ta crea bo momento. El a studia ley. E no a kies e tempo ey pa politicologia, pero e aspecto y e caracteristica di ta husto, kier sirbi pais, di tur hende tin e derecho y refleha si den e parti di studia ley. El a pone enfasis riba ley internacional, pasobra e ta base cu nos mester uza tambe pa loke ta desaroyo di Aruba. Pone e metanan mas halto posibel y cuid’e cu eynan kier yega. E standardnan eynan kier yega na dje. Ley internacional ta ley entre paisnan. Tratadonan. Croes a studia no politicologia, pero si con paisnan ta trata cu otro.

Actualmente Croes ta beleidsfuncionaris (consehero di maneho) na Departamento di Reino y Relacion di Union Europeo. Esey tambe atrobe cu e parti huridico. Croes tin un tiki mas cu un aña y mey na e departamento aki, despues cu el a bin bek for di Hulanda. Su trabao ta basicamente hopi varia. Pero e ta pone hopi enfasis riba e fondonan Europeo cu Aruba tin acceso na dje. Aruba ta un overseas country and territory. Esey ta nos status cu Union Europeo. Danki na nos Historia cu madre patria, nos a keda cu un laso di Union Europeo. Esey ta duna nos cu nos por haya cierto subsidionan. Subsidionan no na placa, pero cu ta subsidia proyectonan. Parti di esaki ta parke Arikok cu a wordo subsidia algun aña atras cu e fondo aki. Baby Beach tambe ta un di nan. Tin subsidionan tambe cu ta cay den programanan. Eseynan ta por ehempel Erasmus Plus, cu e Universidad di Aruba ta activo cun’e, cu ta duna oportunidad cu nos por manda nos alumnonan haci intercambionan afo, studia na otro pais y universidadnan. Cu esaki, Croes tabata activo, qua EPI. A cuminsa tambe cu Sede Aruba y cu IPA a tene un combersacion. Den desaroyo, e oportunidadnan cu por crea pa hoben. Eynan el a haya afinidad cu e ta un profesional huridico pero su afinidad pa e parti di enseñansa, pa e parti social, pa e reto y oportunidadnan cu kier crea pa nos hobennan y eynan el a nace y bira hopi mas grandi. Pa chikito cu ons ta, toch nos tin e suerte cu nos tin hopi ainda cu nos por disfruta di dje.

Toch historia ta cu Union Europeo ta duna un asistencia na Aruba. Tambe nan tabata hopi activo cu e desaroyo di un Green Faculty, cu ta un facultad totalmente sostenibel na Universidad di Aruba, bao di sosten di Fondo Europeo. Atrobe un desaroyo cu Aruba ta marca su nomber. Un desaroyo internacional, un desaroyo Europeo, cu ta bay beneficia cada un di nos riba e pais aki.

Gerlien Croes, riba e concepto di kitamento di borchi y kitamento di bandera, e ta splica cu e tin su voz. E politica tradicional di bandera, borchi, no ta afecta Croes directamente, sino e comunidad. E problema cu tin ta cu no por haci un cambio di un dia pa otro. Cambio mester bin gradualmente. Ora bo ta bin cu un cambio di awe pa mañan, e ta un shock pa e cultura. No mester lubida cu e comunidad aki ta consisti di hendenan di edad halto. Nan tin un custumber, nan a biba politica asina. Nan a celebra politica. Nan a celebra democracia. Como hoben, eventualmente kier mira un cambio. Kier mira e diferente. Kier pa e bin gradualmente. No por kita ni pone cu e pueblo ainda ta pidi pa esey. Bo ta drenta cas, den caso cu no puntra si e famia kier un bandera, e ta wordo despues reclama of nan ta yama un cas di partido, nan ta yama bisa cu no a puntra pa un bandera. Ta algo cu bo no kier faya bo pueblo. Bo ta sirbiendo un y tur y si ainda nan ta pidi pa esey, eventualmente ta mira e generacion manera di dje, ta bay bin cu e cambio.

Mesun cos si mira bon, partido AVP, limita ya e no ta participa cu borchi mas. Croes tabata tin su truck cu el a brand, e tabata tin un trailer chikito, pero no ta pone e borchinan los mas. Ta bin ta uza banderanan di 2009, 2013, ora cu tur esey tabata tin ainda a caba, e ora a bestel un stock di bandera nobo. Tin biaha nos ta hopi pura, tin biaha kier pa cosnan bin awo. No necesariamente bin cu un cambio abrupto, esey ta nifica cu e lo traha y ta mira esey den manehonan, den ideanan, den leynan. Tin biaha cambia un cos di un dia pa otro, e pueblo toch ta resisti, toch nan no ta cla p’e.

Den e generacion di Croes, nan kier mira un cambio. Nan no kier wak ni borchi ni bandera, nan kier mira elevacion di politica. Nan kier politica cu contenido. E ta un grupo hopi peligroso. E ta un grupo dificil, un grupo cu alabes ta bisa cu nan kier cambio, pero ta un grupo cu ta sigui hopi social media, cual ta un fuente di media cu eigenlijk tiki biaha bo ta haya un informacion cu ta realidad, of positivo. Tin biaha e balansa no tey. Kier mira e cambio pero ta sigui un medio di comunicacion cu no ta eigenlijk trece informacion valido.

Preocupacion no ta caba, segun Croes, los di cualkier Gobierno cu tin. Mundo ta desaroya. Loke cu tabata prioridad 8 of 10 aña pasa, awo a cambia. Loke tabata un reto tanto tempo pasa, a complica mas. Semper tin un preocupacion. Loke cu Croes ta wak hopi esencial, ta retonan social cu nos tin. Retonan social cu ta yega na social. Den e parti di enseñansa ta mira docentenan. Nan ta no solamente duna les, sino ta trata problemanan cu ta bin di cas pa scol. Mester bay ekipa nos scolnan hopi mas miho. Esey no ta bay soluciona tur problema. Tin biaha ta wak e problema, por ta tambe financiero na cas, of un criansa. Como politico bo por bay purba di bin cu programa of manehonan cu por alivia of duna mas oportunidad cu por yuda na drecha esaki. Pero e solucion tin cu bin di cas tambe. Ta papia hopi di responsabilidad civico.

Cada un di nos como politico, ciudadano, comerciante, tin un responsabilidad pa haci uzo di loke ta e poder cu tin, si ta ciudadano, ken cu bo ta, pa aporta na e desaroyo di esaki. Esey ta un di e retonan cu Croes ta mira. Bao di esey ta cay dropouts por ehempel. Tin un cantidad basta halto, un cantidad cu por bisa cu ta un tiki alarmante. Muchanan awendia na e edad cu tin no ta interesa pa bay scol mas y ta prefera pa bay traha. Of no tin un bon beroepsorientatie. Nan ta haci un opleiding, pero ta den di tres aña di nan MBO. Nan ta haci stage y ta realisa cu no gusta e opleiding aki. Animo ta kita y ta kita for di scol y despues no tin otro opcion. Awor aki a bin cu un GDE Program cu a bin cu un posibel solucion pa nan. Eynan por mira un reto. Dicon ta papia di e hobennan en esencial, pasobra nan ta importante pa e desaroyo di e pais aki.

Bijstand tambe ta un reto cu tin. Leynan ta hopi anticua. Personanan cu tin bijstand den cas, si tin mas cu un hende bibando den cas y si tin un persona cu tin un ingreso mas halto, ta perde su bijstand. Tin hende cu tin derecho pa haya nan inkomen tur luna. No por tampoco perhudica un of e otro pavia cu un persona ta gana mas cu e otro.

Hincamento di mas hende tambe ta nifica hinca placa. Tin cu inverti awor aki den loke ta e parti humano. Den enseñansa, digitalisacion ta hopi esencial como metodo. E aña aki a digitalisa 7 scol, tres primario y cuater secundario.

Ta mira cu idea ta hopi bon pa por sigui purba yega mas leu. Cada cultura ta diferente, cada cultura ta acepta digitalisacion na su manera. Pero e factor humano ta hopi esencial. Pa por resolve of duna un ayudo na retonan social, e factor humano ta e unico manera cu por bay purba di haci esaki. A introduci un Kluster 4 school na Centro di Bario Dakota riba e tereno unda cu tabata tin ya caba un dependance di un otro scol. Esaki ta un scol caminda cu muchanan por sigui regulier onderwijs. Pero nan tin tambe ayudo necesario di trahadonan social, psicologonan. Full un programa completo pa duna un aporte pa nan por drenta bek den regulier onderwijs.

E parti social y educacion ta forma un parti esencial den pensamento di Croes.

Diabierna awo lo bay tin eleccion y Gerlien Croes ta forma parti di dje. E sigur lo ta en espera di e aceptacion y voto di pueblo pa e siguiente periodo 2017/2021.