Parlamentario Marisol Lopez-Tromp ta bisa cu e den e ultimo reunion caminda a reuni cu e ombudsmannan di reino Hulandes, a sali na cla cu Aruba ta e ultimo pais pa por cumpli cu e palabracion aki cu lo introduci ombudsman. Manera ta conoci Hulanda tin di dje basta aña caba y Parlamentario Lopez-Tromp mes a jega di bishita esaki varios biaha caba y alavez intercambia opinion cune. Tempo cu tabata trahando riba leynan den Parlamento di ombudsman y kinder ombudsman, cual ta cla caba porcierto for di aña 2016. Tambe e ombudsman di St. Maarten y Corsow ta existi pa basta aña caba y recientemente e parlamentario tabatin e honor na St. maarten pa topa cu e ombudsman nobo apunta na St. Maarten cu ta Sra. Mossel y cu a splica tambe tocante su trabao cu e ta bin ta haciendo eynan. Aruba na e momentomnan aki despues di cinco aña pasa caba un comision special a traha riba e ley aki di ombudsman y e ley a keda cla. E ta sosteni dor di tur fraccion den Parlamento di e tempo ey y tambe actual pasobra a reuni aña pasa y tur fraccion a duna nan participacion y nan input y nan ta sostene e ley aki. Kiermen cu e parti cu Parlamento tin trabao, esta e ley di iniciativa termina, y loke falta aworaki ta cu tin un proceso caminda cu huridicamente un comision cu jama “democratisch bestel” ta bezig aworaki ta wak e stuctura di con e intitutonan ta manera ombudsman pero tambe e camara di integridad e begrotings kamer con esakinan ta bai ta pa cu personeel pa por ehempel salarionan, posicionnan etc. Y pa nan ta mas of menos riba e mesun liña. Kiermen por bisa cu e parti aki ta andando awoaki y ta spera cu esaki sosode cu un diligencia cu Aruba tambe por drenta un proceduro cu dentro di poco caminda cu tres instituto imparcial, y esaki segun Parlamentario Lopez-Tromp ta importante pa bisa, cu no ta politica ta bai scohe e siguiente umbudsman of kinder umbudsman. E t’asina cu ta tres instituto imparcial, manera cu e ta poni den e ley aworaki, cu ta e presidente di Hof y tambe e presidente di Reken Kamer y tambe di Raad van Advies cu lo propone e candidatonan y loke nan propone Parlamento lo aproba. Importante ta cu e ta un defensor di pueblo y tambe kinder umbudsman, defensor di mucha, cu ta bai vigila y ora tin mester ta investiga e aparato publico, e ambtenaarnan, e proceduranan si nan ta haci un trabao husto y segun procedura pa pueblo di Aruba. E servicio ta wordo evalua, loke pueblo tin derecho riba dje por ehempel otorgamento di tereno, si e procedura ey a cana corecto y bon pa e cuidadano cu su derecho no a wordo viola por ehempel. Si e cuidadano sinti cu esaki tabata incorecto e por bai serca e ombudsman y esaki por sea interveni of por haci investigacion si ta necesario y esaki e ora mester coregi algo cu por a bai robez. Pero no solamente cu tereno e por ta topico di cualkier servicio por ehempel caminda tin peticionnan cu ta wordo haci, caminda tin corespondencia entre cuidadanonan cu ambtenaarnan, e por ta e trato ricibi, en todo caso e por ta e aparato publico ta wordo mas responsabel. Gobierno tambe mester tene cuenta cu e ombudsman cu lo saca cada aña un rapport riba e funcionamento di e aparato publico y cada pais tin su temanan.

Comments

comments