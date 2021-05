Aruba ta unico: Hasta artista internacional por subi lista

Den combersacion cu Sharin Luidens, Hefe di Registro Civil y Censo, el a bisa cu e orarionan cu nan kier duna votadonan pa bay deposita nan voto, ta un sugerencia. Ningun hende ta obliga pa cumpli cu e sugerencia.

Asina a sugerí pa hendenan di edad, 65 bay ariba, vota den oranan di mainta. Pa wanta e grupo aki hunto a haci e sugerencia. E orario di voto ta entre 8’or di mainta y 7’or di anochi y e votado por presenta ki ora cu e kier. A haci e sugerencia debi cu ainda tin e crisis di coronavirus.

Pero no mester lubida cu e doño di trabou tin cu duna su empleado 4 ora sigui liber pa e por bay vota, si e no ta liber riba e dia ey. Esnan cu ta traha shift di anochi si no ta bini na remarca pa e 4 oranan liber, pasobra e ta liber henter dia.

Voto invalido

E voto ta invalido ora cu no ta sigur pa cual persona e ciudadano kier a vota; si a yena mas cu un bala; si marca cu otro pen cu no ta esun poni; si skirbi nomber of cualkier cos riba e stembiljet, Luidens a splica.

Tambe el a bisa cu e cantidad di personanan cu keda sin bay vota ta causa cu e kiesdeler ta baha, pasobra e unico cos cu ta conta ta e votonan valido. Votonan invalido tambe ta causa cu e kiesdeler ta baha.

Un votado por pidi presidente di e Urna pa laga un persona drenta cu ne, solamente si e tin un limitacion fisico. Pues si e tin problema cu bista of cu e no por move un brasa.

Tur detaye relaciona cu eleccion, con ta calcula kiesdeler, con ta haya restzetel, etc., ta aparece riba e website.

Loke cu hopi hende no tabata sa ta cu un persona no mester ta un votado pa bay riba lista. Asina, el a duna e ehempel, cu un artista manera Juan Luis Guera por bay riba lista. “Conseho Electoral no tin autoridad pa kita nan nomber for di e lista. E ta algo cu legisladonan a scoge pa hacie di e forma aki ya caba na 1987.” Pero e situacion ta haci cu e persona ey, e artista, si e subi lista y haya voto, e no por drenta Parlamento. E ta algo cu Aruba so tin’e asina den Reino.

Comments

comments