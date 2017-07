Aruba ta un pais di inclusion y no di division

Prome Minister Mike Eman hunto cu Minister di Integracion Benny Sevinger y Secretario di Conseho di Minister Nicole Hoevertsz, ademas di Presidente di Parlamento Mervin Wyatt Ras a representa Gobierno y Parlamento di Aruba na e ceremonia protocolario pa conmemora Dia di Colombia cu a tuma luga diahuebs mainta. Minister President Mike Eman a enfoca riba e preservacion di e pensamento fundamental di inclusion y trabou conhunto na fabor di e comunidad di Aruba.

“Den e escogencianan cu nos ancestronan a haci, a scoge pa construi un pais caminda nos tin derechonan igual pa tur esun cu tin su bida na Aruba, sin importa unda nos a nace, pero semper cu e vision comparti di loke nos kier pa nos yiunan y e calidad di bida cu nos kier pa nos famianan,” Premier Eman a bisa.

Esaki, segun e mandatario, no semper ta algo cu ta existi den e maneho y liderazgo di paisnan; no ta automaticamente e lidernan politico ta sinti cu tur hende tin derecho igual pasobra nos tur ta yiunan di nos Creador. Na Aruba tambe tabatin un tempo unda cu cierto muchanan no por a drenta scol y cierto hende malo no por a haya cuido medico. Minister President tambe a recorda tempo cu personanan cu tabata nenga na personan cu gran capacidad profesional e oportunidad di sirbi nan comunidad y pais. Den e paginanan scur di historia di Aruba ta keda atras e temponan malo aki.

Pa Prome Minister Eman, tabatin mester di lidernan cu personalidad, curason y sentimento humano pa cambia e rumbo di historia; lidernan manera su colega Benny Sevinger kende e ta elogia pa su liderazgo y e manera con a cambia e forma di wak admision y integracion na Aruba. “Pasobra si bo tin un compromiso cu Aruba, bo ta forma parti di Aruba. Esey ta e mensahe cu nos a forma durante ultimo añanan. Sin importa di unda nos ta bin, pero cu un conviccion di crea un miho sociedad pa tur cu tin bida y residencia na Aruba.”

Eman ta invita tur hende pa conserva e parti fundamental aki di kier forma un pais sin descriminiacion, un pais basa riba inclusion. “Nos a rescata atrobe e sinti di hermandad riba nos pais y nos ta bay conserva esaki pa e añanan cu ta bin y asina nos por para cada aña akinan y celebra un sociedad di tur parti di mundo, pero cu un vision di solidaridad como prohimo formando un solo pais.”

Por ultimo, Eman a expresa su gratitud na e colonia Colombiano na Aruba, pasobra manera a yega di bisa na varios ocasion, “No tin un proyecto, un scol, un edificio of den tereno di medicina of den tereno di crea oportunidadnan nobo, cu no tin un persona of un inteligencia Colombiano ta forma parti di e progreso di Aruba. Danki pa e contribucion aki. Danki na e pueblo Colombiano pa forma parti esencial di e pais aki. Nos a brasa boso y boso a brasa nos; laga nos sigui brasa otro pa nos por sigui celebra un pais di inclusion y cera pa semper e pagina di division. Cu Dios sigui inspira nos cu e pensamentonan importante aki.”