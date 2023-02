For di Groningen Hulanda, Minister encarga cu Labor, Energia y Integracion Sr. Glenbert Croes a informa cu e delegacion ta trahando cu e mision pa prepara pa e decision grandi pa re-activa ful e zona di Aruba su refineria. E zona cu ta ser yama e zona di energia lo bira un valle di energía. Aruba Hydrogen Valley lo bay percura pa re-activa e industria di energia na e sitio a base di energia limpi, renobabel cu lo cuida e medio ambiente di Aruba. Un mihor medio ambiente pa e calidad di bida di henter Aruba, di henter nos pueblo, henter comunidad. Minister Glenbert Croes ta sigur cu e proyecto lo trece cu ne oportunidadnan amplio ofreciendo bon trabou y bon pago. Contratistanan por haya bon trabou, bon contrato, unda economia por florece sin cu tin un huma preto cu ta afecta e calidad di bida y salud di henter e pueblo. E mandatario ta sigui bisa cu e kier mira Aruba progresa den gran forma y kier pa yiunan di tera haya trabou den gran forma y contratistanan haya trabou den gran forma. Pais Aruba lo florece cu entrada y prosperidad comparti pa un y tur. Actualmente Minister Croes ta na Groningen Hulanda hunto cu e delegacion cu ta RDA, WEB, Elmar y Utilities. Hunto cu e delegacion, Minister Glenbert Croes semper tabata compaña pa Minister Plenipotenciario na Hulanda Sr. Ady Thijsen y e persona cu ta e figura di e desaroyo di industria di hydrogeno na Hulanda cu ta Sr. Patrick Cnubben kende ta guiando e proceso di e desaroyo di Aruba Hydrogen Valley. Den turismo nos conoce Aruba como ‘One Happy Island’ y awor cu e desaroyo energetico di hydrogen, ta bay conoce Aruba como e ‘One Happy Hydrogen Island” na San Nicolas. Minister Glenbert Croes ta kere cu Aruba ta tumando liderazgo den region y pa mustra mundo henter cu e valle di energia lo representa un pilar economico nobo cu no ta turismo. Diversificando Aruba su economia lo reviva un industria energetico cu ultimo añanan tabata cera. Pa Minister Croes importancia di e mision aki ta e speransa y positivismo tangible cu kier transmiti na henter comunidad y kier mira ful e zona di e refeneria destina na energia limpi renobabel. Lo crea atrobe un pilar economico nobo, crea cupo di trabou pa tur esunnan cu a perde trabou na e refeneria y pa nan bin bek. Contratistanan cu a cera por re-activa nan propio compania y cuminsa bek pa haya contratonan den e refeneria. Aruba Hydrogen Valley ta bay trece prosperidad na San Nicolas y Aruba henter. For di Groningen pa henter pueblo, henter comunidad, Minister Croes a bisa di ta determina pa desaroya e energy valley pa San Nicolas y ta determina haci Aruba Hydrogen Valley e prome den region y asina logra e prosperidad y haci mundo conciente, di e mundo cu nos mester laga tras pa nos yiunan, nan yiunan y generacionnan cu ta sigui. Mester percura di tuma e decision corecto awo y esey lo bay haci segun e mandatario.