Aruba ta tumando e stapnan pa innova comercialmente

Diahuebs mainta, e titular di Asuntonan Economicoy Comunicacion tabata invitado special den salon di Marriott durante apertura di e evento cu a reuni oradornan local e internacional riba e topico di innovacion. Den su palabra, Minister Arends a resalta e stapnan cu Aruba a tuma y e fundeshi cu a wordo estableci den e transicion di un economia convencional, pa uno mas amplio danki na tur potencial di e hermentnan digital disponibel.

Rednan digital y innovacion ta e aceleradornan di desaroyo, specificamente economico, social y medio ambiental. Como islanan, ta ainda mas imperativo pa no keda afo di e proceso y ta pesey Aruba a firma y adopta e Metanan Global di Desaroyo di Nacionnan Uni. Innovacion ta un di e metanan y Gabinete Mike Eman I y II a establece polisa y trece iniciativanan pertinente.

For di 2010, Gobierno di Aruba a invertiden e areanan di infrastructuray energia cu e meta pa impulsa economia, mehorando e pais na mesun momento. Cune, a busca pa sector priva capitalisa riba e oportunidadnan nobo den cuater sector primoridal cu ta industrianan creativo, logistica, tecnologia berde y exportacion di conocemento.E bentahanan di Aruba den esfuerso aki ta su locacion geografico, stabilidad como parti di Reino Hulandes, capacidad intelegual, infrastructura di telecomunicacion, idioma y cultura, structura atractivo pa startups y vision pa cu sostenibilidad.

“E perfil di e turista cu ta bishita nos a cambia, pero tambe su demanda y expectativanan. E aceleracion causa pa innovacion ta trece oportunidadnan infinito. Digitalisacion ta cambiando nos economia y innovacion ta e clave pa sobrevivi,” asina Minister Arends a expresa. “Dor di involucra, capacita y habilita nos hendenan, nos por afecta avancenan comercial y cambio.”

Minister Arends ta di opinion cu innovacion te ainda ta un potencial cu no a caba di explota riba nos isla apesar di a gana recientemente un premio como ‘Destinacion Mas Innovativo’. Alcansa e obhetivonan menciona lo permiti Aruba yega na metanan economico, haciendo negoshi mas eficiente, mehora e competitividad di e isla y contribui grandemente na e economia di experiencia.

“Mi ta hopi orguyoso cu na e momentonan aki Banco Central di Aruba ta preparando e mapa pa modernisacion di e trafico di pago. Un e-commerce di berdad ta rekeri e establecimento di un plataforma den cual acuerdonan interbancario por tuma luga den casi tempo real.” Pa esaki, segun Minister Arends, tin mester di socionan strategico manera Xerox cu por permiti sector priva capitalisa den e proceso aki

A finalisa su discurso indicando cu innovacion den nos actividadnan comercial diario lo sigui crece, evolucionando e patronchi di comportacion di e consumidor y conferencianan manera esun cu a tuma lugar diahuebs, caminda ta discuti ‘The Future of Work’ ta importante pa trece hendenan creativo, innovativo, empresarionan local y expertonan internacional hunto.