Aruba ta transformando di mal gobernacion na bon gobernacion

Awo Aruba tin un gobierno nobo pa cuater luna cu a hereda un caos financiero enorme. E gobierno nobo a wordo confronta cu un realidad cu e gobierno anterior di AVP a manipula cu cifranan irespecto cu tawata tin supervision financiero di Hulanda.

Minister President nobo, sra. Evelyn Wever-Croes mesora a informa Hulanda y a indica con grandi e problema real ta. Un debe cu den 8 aña Gabinete di Mike Eman a hisa for di 42 porciento pa 90 porciento. Apesar di tur aviso cu e Gobierno anterior a haya for di instancianan financiero internacional, di CAft y hasta avisonan di oposicion e tempo ey.

E tempo ey, e actual Prome Minister di nos pais tawata den oposicion como Parlamentario di Partido MEP. Na 2013 el a presenta e nota “Feestvierend ten Ondergaan”. Cu e nota aki a purba di avisa e politiconan Hulandes con Gabinete Mike Eman tawata hibando Aruba den abismo financiero y na caminda pa bancarota financiero desde 2001.

Gobierno di Gabinete Wever-Croes manera cu nan a sinta cuater luna pasa, a cuminsa traha mesora. E problemanan financiero di Aruba ta exigi vision y curashi pa wordo atendi riba forma responsabel. Mesora e gobierno aki a pidi Hulanda pa mas tempo y a palabra cu Conseho di Minister di Reino cu pa mas tarda 30 di april lo tin un presupuesto aproba pa 2018.

“Nos ta tene nos mes na e palabracion aki y tur cos ta bayendo segun plannan. Pa fin di april nos ta keda cla”.

Prome Minister Evelyn Wever-Croes ta duna di conoce cu pa prome biaha den historia Aruba a haya un revision positivo di supervision di CAft.

“Den e carta di CAft ta para cu esaki ta “een eerste betekenisvolle stap” cu kiermeen e ta un prome paso significante. Den tur otro consehonan cu CAft a yega di skirbi tempo di Gobierno anterior, CAft tawata bisa cu e plannan no tawata realistico. Awo si CAft ta weita cu e plannan di Gabinete Wever-Croes ta realistico”.

E declaracion di Staatssecretaris Knops cu Aruba por spera un KB si no cumpli cu e palabracion di 30 di april, Prome Minister ta bisa cu esaki no ta totalmente inespera. Esaki pa motibo cu e gobierno anterior di Aruba, Gabinete Mike Eman no solamente un biaha pero tres biaha a viola ley cu ta hustifica un KB.

“E prome biaha cu Gabinete Eman a viola ley ta cu e presupuesto 2018 cu no a wordo entrega na tempo cu tawata 1 di september 2017. E di dos biaha te e deficit di 2017 cu nan a gasta asina tanto placa den campaña cu a sali seis biaha mas halto cu ley ta permiti. E di tres biaha, Gabinete Eman a mara e gobierno pa 2018 cu un deficit cu ta 12 biaha mas hopi cu ta permiti segun ley”.

E Premier di Aruba ta expresa cu esakinan naturalmente ta motibonan di sobra pa un KB y toch Conseho di Minister di Reino e tempo ey no a menasa cu un KB.

Di otro banda, Prome Minister ta bisa cu e anuncio di Staatssecretaris di Reino Sr. Knops toch ta cay un poco straño pasobra na e momentonan aki gobierno di Aruba ta den negocasionnan cu Hulanda riba e plan financiero. Dus e anuncio di Sr. Knops no ta cambia nada di esaki sino ta un ripiticion pa loke ya a wordo palabra.

Prome Minister ta bisa: “Aruba conoce retonan financiero y ta bay tuma hopi curashi y vision pa nos surpasa nan. Gobierno a prepara un trayecto, un plan responsabel con pa sali for di e problemanan financiero y pa nos sali mas firme di e problemanan aki. Nos ta keda concentra nos mes riba e plan aki pasobra pa Aruba esaki ta importante.

Gobierno no solamente ta trahando pa soluciona e problema financiero. Nos retonan ta hopi mas grandi pasobra nos ta trahando na un transformacion. Nos ta transformando gobernacion manera e tawata antes bou Gabinete Mike Eman unda esaki tawata un mal gobernacion pa transforme y hibe na bon gobernacion. Nos tin pa evita di ripiti e mal ehempelnan cu e Ministernan di AVP a duna y cu awo ta wordo sospecha di corupcion.

Integridad pa Gabinete Wever-Croes ta hopi importante. E plan financiero ta djies un parti di e transformacion aki na bon gobernacion”.

