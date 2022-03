Diahuebs pasa Minister Maduro a firma e contrato cu Secretario di Estado Van Huffelen pa Aruba por haya e suma di 12 miyon florin di sosten di likidez for di Hulanda pa yuda cubri e necesidad financiero den e prome kwartaal di aña 2022. Riba e mesun dia Gobierno a ricibi tambe 346 miyon florin for di Hulanda pa por cubri debenan internacional cu mester wordo refinancia den aña 2022. E ultimo aki a keda acorda na augustus 2021, cu Hulanda lo presta Aruba e fondonan necesario pa cubri e debenan internacional den aña 2021 y 2022. Den 2021 a ricibi 177 miyon y awor a ricibi 346 miyon. Ta bon pa remarca cu e refinanciamento aki via Hulanda no ta hisa e debe di Aruba, e ta trece si un alivio di gasto di interes. Normalmente lo a busca e refinanciamento aki riba mercado internacional na un interes 5.5%, pero via Hulanda nos ta haya un interes reduci di 2.6%.

Danki na e acuerdo aki cu Hulanda, Aruba no obstante e crisis financiero cu e pandemia a trece cune, por a sigui cumpli cu su debernan financiero.

