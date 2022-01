Aruba Tourism Authority ta informa cu pa luna di december nos destinacion a ricibi un total di 89.541 bishitante “stay-over”. Si compara luna di december 2021 cu december 2019 – cu tabata e ultimo aña normal di turismo, por mira cu Aruba a recupera cu 88.9% di locual a wordo ricibi na december 2019.

Por observa cu tres mercado a destaca den e cantidad di turista cu a bishita na december 2021, esta Estadonan Uni di Merca cu 67.525 bishitante, Canada cu 5.293 bishitante y Hulanda cu 4.555 bishitante. E di cuater mercado mas grandi tabata Colombia cu 3.654 bishitante.

Pa e periodo januari 1, 2021 – december 31, 2021, Aruba a ricibi un total di 806.555 bishitante. Aruba ta wordo representa na tres diferente continente. Norte America ta e mercado mas fuerte y entre januari pa december 2021 un total di 690.246 bishitante Norte Americano a bishita Aruba. Esaki ta 85.6% di e total di nos turistanan. Durante e mesun temporada, Europa a trece 53.698 turista pa Aruba, cu ta 6.7% di e total di bishitante. Un total di 39.870 turista cu ta representa 4.9% tabata procedente di Latino America; y 2.8% – cu ta 22.741 bishitante, a bishita nos isla for di otro partinan di mundo.

Un biaha mas por mira cu e mercado di Hulanda ta mustrando un crecemento cu ta surpasa e cifranan di 2019. December ta e di seis luna consecutivo cu Aruba a ricibi mas turista di estadia for di Hulanda. Compara cu 2019 por observa e siguiente porcentahenan di crecemento: 39% (juli), 34% (augustus), 27% (september), 23% (oktober), november 18% y pa december 28%.

Remarcabel ta tambe cu pa ocho luna caba, for di mei te cu november 2021, e yegada di turistanan for di Estadonan Uni di Merca no ta baha bao di 90% di e cifranan di 2019. Esaki ta un di e cifranan cu sigur ta refleha un recuperacion stabil y continuo di e mercado mas grandi y importante di nos industria di turismo.

Aña 2021: 72% recuperacion

Aña 2021 a pone e “tono” pa y a marca e cuminsamento di un etapa continuo di recuperacion di e pilar mas importante di Aruba su economia.

Den su totalidad, e cifranan di e periodo di januari 1, 2021 – december 31, 2021, ta mustra cu Aruba a conoce un recuperacion cu a cuminsa cu apenas 33% na januari, pero a acelera ya na april y a yega riba di 80% na mei. For di luna di mei te cu ceramento di aña, apesar di tur situacion cu a presenta, e porcentage di recuperacion no a baha di 80% mensual.

Teniendo na cuenta cu tabatin varios reto serio den 2021, asina mes a logra mantene e recuperacion y cera aña cu un grado di recuperacion di 72%, compara cu e cifranan di 2019.

No tabata facil y a tuma hopi esfuerso di parti di Aruba Tourism Authority y henter e industria di turismo, localmente e internacionalmente, pa mitiga e efectonan di e desaroyonan menos positivo pa surpasa e retonan cu a presenta na 2021.

A cuminsa aña 2021 cu un proyeccion un tiki reserva ainda, pero Aruba su reputacion y promocion fuerte, y imagen como un isla sigur y cu bon protocol pa cuida tanto e residente como e bishitante, a logra mitiga e efectonan di cancelacionnan di reservacionnan y a adapta na nan.

Algun di e retonan tabata: e subida di cifranan di contagio cu entrada di e variante Delta y despues e variante extra-contagioso Omicron, cancelacionnan ora cu Estadonan Uni di Merca a declara Aruba como un pais “Level 4”, y e diferente cambionan grandi den protocolnan di re-admision di parti di varios pais pa ora e turistanan bolbe nan pais di origen.

“Un grado di recuperacion di 72% ta un resultado fabuloso pa nos destinacion, considerando e impacto di e pandemia riba biahamento mundialmente y teniendo na cuenta e retonan multiple cu a presenta en general,” Ronella Croes, CEO di A.T.A. a expresa. “Cada mercado tin su retonan actualmente, uno mas impactante cu e otro; y ta depende con diferente factor ta alinea pa logra atrae turistanan pa nos isla. Aruba a logra yega na un pakete di protocol, condicionnan y, hasta un App y un seguro special cu mester a crea for di “scratch” den un tempo relativamente cortico. Awe nos ta wak e resultadonan positivo y optimista di e iniciativanan tuma, di e forma progresivo y proactivo di pensa y actua, trahando cu teamnan multi-disciplinario.”

Na December 2021 a perde 12% di grado di recuperacion proyecta pa e luna versus 2019, y na luna di Januari ta proyecta cu lo por perde 25% di cantidad di bishitante compara cu locual a proyecta pa e luna. Esaki tur debi na Omicron. Ta confia cu lo re-inisia e trayecto di recuperacion despues di e ola actual, aunke cu grupo nan di biahe incentivo cu a cancela, a postpone pa 2023 bai dilanti y pues lo ta dificil pa recupera e parti di negoshi aki.

TURISMO CRUCERO

Na juni 2021 Aruba a habri atrobe pa ricibi turismo crucero y na december 2021 un total di 48.209 pasahero crucero a bishita nos isla cu 35 bishita di barco. Turismo crucero ta siguiendo un proceso di recuperacion gradual. Di juni pa december 2021, Aruba a yama bonbini na un total di 136.211 pasahero crucero, cu a bishita nos isla riba un total di 96 bishita di diferente barco den e periodo aki.

Poco poco nos industria di turismo lo “normalisa” cu ahustacionnan, teniendo e siguridad di e bishitantenan como tambe nos localnan na prome luga.

TOURISM CREDITS / CENTRAL BANK OF ARUBA

Di acuerdo cu Banco Central e asina yama ‘Tourism Credits’ (cual anteriormente tabata wordo yama “Tourism Receipts”) pa e prome y di dos kwartaal di aña 2021 a contribui cu AWG 1279.1 miyon den nos economia, cu ta 9% menos compara cu e mesun temporada na 2020. Esaki naturalmente ta debi na e pandemia global di Covid-19 durante cual Aruba tambe a cera su fronteranan temporalmente entre mita di maart 2020 te cu juli 2020.

Aruba ta sigui recupera desde e re-apertura di nos frontera na juli 2020. E desaroyo y progreso di recuperacion di Aruba su industria principal ta sigui surpasa expectativanan. No obstante dificultadnan awor, tin e confiansa cu lo re-inisia nos trayecto di recuperacion despues di e ola actual.

