Aruba ta ricibi 10 barco crucero den siman di Dia Nacional

Aruba a celebra Dia Nacional, Dia di Himno y Bandera, esta 18 di maart. Den e siman aki Aruba Ports Authority a prepara pa ricibi 10 barco crucero.

Aruba Ports Authority (APA) a concentra riba celebracion Dia Nacional di Aruba, Dia di Himno y Bandera. A presenta informacion adicional pa e pasaheronan yegando Aruba e siman aki pa asina nan cera conoci mas di cerca cu nos historia.

Ta basta barco crucero APA lo ricibi den e siman aki. Dialuna mes lo ta keto den waf di Aruba pero diamars a yega Celebrity Silhoutte cu ta yega mainta y lo ta ancra na Aruba te anochi.

Diaranson lo ta un dia hopi druk pa Aruba ora cu tin tres barco grandi mara den waf for di mainta tempran. Ta trata aki di Monarch, Freedom of the Seas y Rotterdam. Monarch lo bandona Aruba basta tempran sigui pa Rotterdam den oranan tempran di atardi mientras cu Freedom of the Seas ta keda den oranan laat na Aruba, permitiendo pasaheronan pa disfruta un poco di e ambiente nocturno na Aruba.

Diaranson ta yega Aruba Navigator of The Seas. E lo ta e unico barco den waf riba diaranson, mescos cu ta e caso pa diabierna cu e bishita di Prinsendam. Diasabra si lo ta un dia druk na Playa cu tres barco crucero grandi bishitando. Ta Windstar, Aida Parla y Zuiderdam y lo cera e siman diadomingo cu Koningsdam.

Cifranan cu APA ta dispone di dje ta mustra cu luna di januari a resulta miho cu aña pasa. Aunke cu Aruba a ricibi un barco crucero menos cu na 2018 ora cu 52 crucero a mara den haf, por nota cu e barconan tabata mucho mas grandi. A pesar di e diferencia di un barco, e cantidad di pasaheronan tabata mucho mas. Na januari 2018 a ricibi 53 barco cu ta representa 108.298 pasahero hunto cu 42.822 miembro di tripulacion, compara cu e 52 barconan di januari, 2019, cu a percura pa 128.425 pasahero mas 48.715 tripulante.

Gerencia di APA ta contento cu e prome cifranan cu ya caba ta duna un indicacion con resultado di aña 2019 ta bay ta.

Comments

comments