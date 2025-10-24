Den nomber di Gobierno di Aruba y Ministerio di Turismo, Transporte y Labor, orguyosamente Minister Wendrick Cicilia ta reconoce e firmamento di un Memorandum of Understanding (MOU) entre United States Department of Homeland Security, U.S. Customs and Border Protection (CBP) y Aruba Airport Authority N.V. (AAA N.V.).

E firmamento tabata lidera pa James Fazio, Director Ehecutivo Interino di AAA y Diane Sabatino, Acting Executive Assistant Commissioner (EAC) di U.S. Customs and Border Protection.

E acuerdo aki ta reenforsa e partnership cu ya caba ta existi pa hopi tempo entre Aruba y Merca den avansa siguridad na frontera y excelencia operacional na Aeropuerto Internacional Reina Beatrix. Ademas e ta resalta e liderazgo continuo di Aruba den siguridad di aviacion y e rol proactivo di Aruba den colaboracion regional.

Como parti di Department of Homeland Security (DHS), e prioridad principal di CBP ta pa garantisa fronteranan sigur y bon proteha. Ta mira e region Caribe como un extension strategico di e dominio di siguridad aki, cu Aruba reconoci como un lider proactivo den operacionnan di siguridad y preclearance.

Alinea cu e enfasis di gobierno di Merca riba siguridad, e asociacion aki ta enfatisa con colaboracion regional por sirbi como un modelo pa maneho di frontera efectivo y di confiansa.

Minister Wendrick Cicilia a expresa: “E Memorandum of Understanding aki ta refleha e confiansa, respet, y vision comparti cu ta defini nos relacion cu Merca. Pa medio di colaboracion continuo, nos no solamente ta mehora e siguridad y eficiencia di nos operacionnan di aeropuerto pero tambe ta reafirma Aruba su posicion como un lider regional den biahe safe y sin problema.”