Aruba ta keda un puerto importante pa turismo crucero

Pa cu e parti di barconan crucero, pais Aruba ta keda un puerto importante pa hopi compania y pesey nos ta keda crece, segun directuer di APA, Jossy Figaroa. Loke ta determina pa e cruceronan ta placa. Placa ta mas importante cu tur cos. E turista mester ta dispuesto pa paga un suma mas halto, si e ta bin Aruba. Riba e barco e turista eynan mester por cumpra mas hopi y ora cu e yega e destinacion Aruba, nan ta haya parti di e tour cu nan ta wordo reserva na Aruba. Si e tour ta 50 dollar por ehempel, nan ta haya parti di dje.

Hunto nan ta bay wak con hopi placa esey ta genera y e destinacion ey nan ta scoge. Si nan ta scoge Aruba, manera cu nan ta haciendo awor aki, ta pasobra nan ta gana mas hopi placa cu bin Aruba, cu si nan ta bay cualkier otro isla den Caribe.

Tabata hopi importante pa no solamente mantene e cantidad di turistanan cu nos ta haya awor aki cu ta bin Aruba, pero cu ta sigui crece den futuro. Eyden tambe ta bin un punto cu a trece padilanti, cu kier sigui crece, pero preferiblemente den e lunanan di verano. Awor aki bo ta haya cu den lunanan manera Januari, Februari, Maart, cu tin biaha 4 barco y hasta mester nenga barco. Den zomer tin dianan cu no tin barco. Ta purba di wak con ta haci esey y ta duna incentivonan. Hunto cu ATA, pa trece barconan mas den e slow season.

Manera cu ATA a bisa caba. Pa e aña aki, e cantidad di turistanan ta mas hopi cu aña pasa y pa otro aña e lo mustra cu ta bay ta mas hopi. Esey no ta algo cu ta bin di su mes. Tur hunto ta trahando duro riba dje. Y pa cuminsa pueblo di Aruba. Mester keda trata e hendenan te cu dia di awe, e hospitalidad. Hospitalidad di Aruba ta algo importante. Esey ta number un, ora cu nan trece padilanti, pakico nan ta bin Aruba, ta pa nos hospitalidad.