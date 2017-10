Aruba ta keda na di 8 luga di den relay mix na Chile

Un dia despues di e ceremonia di apertura na Chile, e atletanan di landamento ta esnan prome cu a competi pa Aruba na Santiago. Apesar di e condicionnan frieu na Chile unda mayoria atleta a finalisa leu di nan miho tempo, nos atletanan di Aruba a hasi nan best pa logra pone un marca. Segun e atletanan, mainta e awa den e piscina ta hopi frieu mes, cual ta dificulta tur cos. E prome atleta cu a mira accion tabata e landado Daniel Jacobs cu a landa e 100m estilo libre. Mester bisa cu Daniel a landa den heat 3, caryl 3 unda cu den e prome cincuenta meter e la registra un split time di 26.89 despues pa finalisa den un tempo di 54.91. Daniel su personal best riba e 100m estilo liber ta 53.14. cu e tempo registra Daniel no ta logra e final mirando cu e la keda na di 9 overall. Notable ta cu tabata tin 3 heat mientras cada heat tabata tin 8 landador. A sigui despues cu e landador femenino, Anahi Schreuders cu a landa e 50m estilo liber. E atleta Schreuders a inicia den caryl 6, heat 3 y aki ta marca un tempo di 28.53. Mester bisa cu Anahi su miho tempo riba e 50m free ta 27,47. Den e 50m free, Anahi no ta logra yega e final. Mesora despues, Anahi Schreuders un bes mas ta landa, e biaha aki e 100m schoolslag unda e ta logra un di 4 lugar den su heat cu un tempo di 1.17.84. Aki Anahi tin un personal best di 1.16.90. Asina mes Anahi ta logra un bon tempo mirando cu e ta logra un di 6 miho tempo di e 3 heatnan. Asina Anahi ta clasifica pa e gran final den e 100m schoolslag na Chile. Por ultimo Aruba ta landa e relay mix den e 4 x 100m cu Daniel, Brandon, Keeley y Anahi. Mester bisa cu Aruba a start formidabel cu Daniel y Brandon pa despues remata cu Keeley y Anahi. Dado momento Aruba tabata na di dos lugar net tras di Brazil. Nos muchanan a wanta duro y logra e final clasifica pa e gran final cu un tempo di 3.53.67.

E gran final

Atardi a sigui cu e gran final unda Anahi Schreuders a landa e 100m schoolslag. Mester bisa cu Anahi a start for di caryl 6 y ta landa un tremendo heat unda e ta logra supera su record personal marcando un tempo di 1.15.51 bon pa un di 6 lugar overall. E tempo di Anahi tabata hopi serca mes di e number 3, 4 y 5 lugar mientras un landado di Peru a bay cu e Oro. Por ultimo e ekipo di relevo mixto di Aruba ta bataya den e 4 x 100m estilo liber entre e prome miho ocho ekiponan di Sur America. Mester bisa cu Aruba a lucha cu alma y cuerpo y ta finalisa cu un tempo di 1.54.89 esaki bon pa un di 8 lugar. E relevo mixto di Brazil ta logra bay cu e medaya di Oro.

