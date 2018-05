Aruba ta hopi bon para ariba e mercado turistico Mericano

Aruba tin su representante den turismo di ATA na Merca cu ta trata di Sr. Marcial Ibara miho conoci como Charly di Aruba den e cargo di Multiliner den representacion di un par di hotelanan y e compania The Palm Tours entre otro na Merca. Sr. Ibarra ta splica tocante Aruba su posicion como mercado turistico na Merca.

Charly tabata desempeña como Director di ATA North America y despues di a traha 25 aña den e mundo di turistico, el a retira na 2004.

Como destinacion turistico na Merca, ta mustra cu Aruba ta bon para y cu no tin cu preocupa hopi. Nos tin suerte cu nos ta pafo di e zona di horcan y e hendenan ainda ta corda claramente kico a pasa aña pasa y esey ta duna na Aruba un extra push, mas tanto pa celebracion di casamento y honeymoons. Turistanan tin e imagen di locual a sucede den e region riba parti di clima anto anto riba esaki Aruba lo cera un aña hopi bon y kisas e proximo aña tambe .

Ainda ta fresco den memoria di e turistanan, loke e tormentanan a haci aña pasa durante e temporada di horcan. Aruba ta keda como un di e destinonan den Caribe miho situa y safe.

Segun Charly, pa e aña aki a wordo pronostico cu lo tin un total di 17 storm y 3 di nan ta bay ta masha fuerte. Aruba ta bendicona aunke tin cu keda reza pa proteccion paso nunca sa kico por a pasa cu e cambio di clima.

Tin tres grupo di mercado di viaheronan cu ta hende grandi cu ta bin sosega, hende jong cu ta bin trip anto e grupo cu ta bin cu casamento , y Charly ta splica cu nan ta keda trahando riba e pakete di destination wedding cu ta esun pa bin casa na Aruba pasobra riba esaki e turistanan ta bin gasta hopi placa na Aruba dor cu ta trata di un evento special y hopi diferente.

Tambe hopi di nan ta trece extra negoshi y aunke ta trahando riba esaki mester pusha mas door cu tin hopi competencia y tur hende kier keda cu e turistanan aki. Pero en general turismo ta creciendo hopi bon como mercado . Di otro banda ta hopi contento cu por a ripara cu antes no tabata tin hopi turistanan cu ta bin pa prome biaha, pero actualmente tin un crecemento y esaki ta hopi importante pasobra tin cu reemplasa en hende nan cu ta fayece unda cu un segmento di e turismo ta conforma cu hende grandi y nan tin cu wordo reemplaza cu hende cu lo cuminsa yega mas na Aruba pa prome biaha .

