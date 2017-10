Aruba ta hopi avansa ariba tereno di combatimento di sangura

Sr. Dionisio Richardson, Inspector na GKMB a splica cu shete personal di GKMB a biaha pa Cuba, pa un curso internacional den su di 15 edicion. E ta amplia.

Sr. Richardson, hunto cu Sr. Gregory Croes a bay pa dos siman. Pa e parti medico y e parti tecnico. E curso tabata tin varios pais cu a participa. Pa duna un ehempel tabata tin 7 personal di GKMB y Colombia a manda 20 persona pa participa den e congreso aki.

E congreso tabata tin hopi informacion, caminda un parti tabata pa GKMB y e otro parti tabata den e parti di laboratorio.

Semper tin hopi pa siƱa y na momento di combersa cu algun persona di e otro paisnan a intercambia di informacion, con nan sistema y nan forma di nan pais ta. Mester bisa cu Aruba ta avansa den tur forma, den database, e sistema di haci control, kiermen spuit rond e forma di uza insecticida. Full e sistema en general di Aruba, e trahadonan ta riba un nivel hopi halto y tin e conocemento di e structura di sangura.

Na Cuba, segun Sr. Richardson, nan ta hopi streng. Den nan control si bo no ta na cas, nan ta laga un carta atras. Y si e persona yega cas e mester zorg pa den e siguiente control tin hende na cas. Si nan no haya hende na cas, nan mes ta drenta den cas. Esaki ta un bon sistema pa haci un miho control.

Na Aruba no tin ley cu ta bisa cu bo mester ta na cas y por drenta cas di hende. Tin biaha nan ta wordo hasta nenga. Si mester yega asina leu, un dia. Aki na Aruba hopi hende no gusta bo mishi cu nan saco, esey ta keda un parti delicado. Na Aruba, den nos forma di Aruba, toch nos ta avansa. Ta haci uzo di medionan di comunicacion. Ta traha folders, etc. Na otro paisnan nan no ta haci propaganda, pero Cuba ta papia di actua. Cada pais tin nan mesun sistema, segun Sr. Dionisio Richardson, di GKMB.