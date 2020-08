Censo2020

Pa medio di e comunicado di prensa aki, Oficina Central di Estadstica kier a informa e pueblo di Aruba lo siguiente pa cu Censo 2020.

Un Censo ta un conteo general di poblacion y vivienda. Den otro palabra durante e Censo nos ta conta tur persona cu ta biba na Aruba na un momento specifico. E Censo ta wordo teni segun principionan y recomendacion di Nacion Uni y ta tuma lugar cada 10 aña. E ultimo Censo a tuma lugar na 2010, esey kiermen cu e aña aki 2020, e siguiente Censo tin cu tuma lugar.

E ta asina cu actualmente Aruba ta pasando door di un temporada dificil, pero net den e momentonan aki e ta di sumo importancia pa colecta datonan di e situacion real di hogarnan na Aruba. Censo2020 lo tuma lugar e aña aki, pero na un manera diferente cu nos ta custumbra cune den e Censonan anterior.

Censo2020 ta consisti di 2 parti:

1-10 di oktober 2020 Conteo Online

Durante e 10 dianan aki, e pueblo di Aruba ta haya e oportunidad pa yena e cuestionario di Censo online. Esaki kiermen cu cada adres por yena nan cuestionario di Censo online riba nan mes. Hogarnan por haya acceso na e cuestionario di Censo door di bishita e website di Censo2020 y usa nan number di parcela di WEB NV.

Hogarnan cu no tin un number di parcela di WEB por yama CBS pa haya un codigo individual. Personal di CBS lo ta disponibel via chat of via telefoon pa yuda esnan cu ta yena e cuestionario online. Mas despues nos lo duna mas informacion di nos “Census Help Desk” pa asina nos por sostene y guia e communidad di Aruba pa asina por yena e cuestionario online. Brindando e ayudo aki, CBS kier encurasha e pueblo di Aruba pa yena e cuestionario online.

CBS ta trahando diferente videonan informativo pa asina por duna e comunidad di Aruba mas informacion pa cu e Censo2020 por ehempel e diferente temanan cu ta wordo trata durante e cuestionario y cua preguntanan ta inclui. Tambe nos lo tin un checklist pa hogarnan cu ta indica ki informacion nan tin cu tin cla ora di yena e cuestionario pa asina esaki por bay mas facil y liher.

1-26 di November 2020 Conteo di cas pa cas

Hogarnan cu no a yena e cuestionario di Censo 2020 online lo ricibi un bishita di un di nos tellernan na nan cas. E tellernan lo ta encarga pa entrevista e personanan na nan hogar. E tellernan lo mantene nan mes na reglanan di higiena y lo usa mondkapjes y hand sanitizers ora di bishita hogarnan y claramente nan lo mantene nan mes na e distancia social.

Mirando e situacion actual, nos ta encurashi tur hende pa yena e questionario di Censo2020 online.

Den e siman aki nos lo cuminsa tuma contacto bek cu personan cu a yena e formulario di inscripcion pa fungui como un teller durante e Censo2020. Tene na cuenta cu e fecha pa subi caya a cambia, esaki lo tuma lugar di 1-10 di November 2020.

Keda pendiente pa mas informacion tocante Censo2020. Pa keda bon informa, like nos pagina di Facebook.

