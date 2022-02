Nos a pasa un aña yena di reto y ora cu nos a anticipa un januari 2022 fuerte, nos a haya nos mes confronta cu Omicron, cu sin duda a causa cancelacion di vuelo y crucero, caida den reservacion y turistanan cu a postpone nan vakantie pa nos isla. Probechando e temporada friu den e mercadonan mas importante pa nos isla, ta esencial pa Aruba habri atrobe pa turismo, anto den gran forma! No tin un miho herment di mercadeo cu invita turistanan bin Aruba pa un weekend di carnaval, goso, alegria y beachnan blanco…e miho cu Aruba so tin pa ofrece na mundo! Aruba Tourism Authority (ATA) ta sostene carnaval pa hopi aña caba, sigur desde aña 2011. A Brinda sosten na organisacion SAC y despues tambe na SMAC. E fondonan ricibi for di A.T.A. a wordo uza pa organisacion general di parada y diferente evento cu ta cay bou e capa di SAC y SMAC. Pa A.T.A semper tabata y ta importante pa brinda sosten na e evento cultural di mas grandi di nos isla. A.T.A. ta mira cu e sosten aki ta un manera pa promove Aruba, un manera pa contribui na mantene nos cultura bibo, cu ta un aspecto importante pa turismo y tambe e sosten aki ta un manera pa reconoce cu celebracion di carnaval tin un impacto economico importante pa Aruba. Pa motibo di pandemia Aruba tabata bayendo pa di dos temporada sin carnaval. Recientemente, considerando e strategia y mehoracion riba area di maneho di e pandemia, reduccion di caso positivo y e hecho cu tin movecion mundial pa yega na normalisacion di bida bek, gobierno a acerca A.T.A. pa un biaha mas brinda sosten na nos carnaval e aña aki. Despues cu gobierno, den dialogo cu SMAC, a yega na un acuerdo pa organisa un parada nacional, cu lo mester “Cend’e mecha” pa carnaval 2023. Manera ta usual, ora di traha presupuesto anual di A.T.A., a tene cuenta cu carnaval tambe pa aña 2022. Mescos hopi otro organisacion, A.T.A. su fondonan tambe a wordo impacta door di e pandemia, pero conforme e maneho di A.T.A. y e espacio financiero permiti, lo contribui den e forma cu por, pa haci e evento di carnaval 2022 posibel. Ta subraya cu A.T.A. lo brinda parti di e sosten banda di otro entidadnan cu gobierno lo acerca. A.T.A. lo ta na mesa como tal cu SMAC inmediatamente pa asina yega na palabracionnan necesario y di e forma ey defini e sosten di A.T.A. pa asina por duna su aporte y den un momento corto por organisa carnaval un biaha mas. Mas cu claro A.T.A. ta consciente cu un evento asina mester cumpli y conta cu sosten di e entidadnan di salud y maneho di Covid y ta keda respeta esaki, como un di e aspectonan mas importante. A.T.A. ta consciente cu tin diferente opinion riba e tema aki y ta respeta esaki. Como A.T.A., nos lo duna nos granito di contribucion pa e motibonan previamente menciona.

