Den un reunion recien entre Prome Minister mr. Mike Eman y President di Conseho Sociaal-Economico di Hulanda (SER), a trata temanan fundamental pa desaroyo di nos pais. E reunion a concentra riba dos punto central: un economia cu ta crece di forma sostenibel y un sociedad cu ta probecha directamente di e beneficionan di esey.
E Gobierno di Aruba ta pone enfasis no solamente riba turismo sostenibel y diversificacion economico, sino tambe riba coheccion social y igualdad di oportunidad pa nos comunidad. Prosperidad no por midi solamente na cifras financiero, pero tambe den calidad di bida: barionan mas fuerte, skolnan miho, infrastructura moderno, y proteccion y recuperacion di nos naturalesa.
Un punto crucial den e discusion tabata e manera den cual empresanan y e sector hotelero por integra practicanan di responsabilidad social den nan strategia di negocio. Esaki ta mustra cu progreso empresarial y bienestar di comunidad ta cana man den man. Gabinete AVP-Futuro ta trahando riba un modelo di desaroyo unda ganashi economico ta bay paralelo cu e cuido di e trahadonan, barionan y medio ambiente.
E dialogo cu ta organisando na Aruba lo duna un plataforma pa e sector hotelero y empresarial pa comparti experencia y fortifica e compromiso cu sociedad. Den esey, SER ta keda un aliado clave, como un organo cu ta guia gobierno cu conseho riba direccionnan strategico, analisa oportunidadnan y subraya e necesidad di dialogo.
Nos isla ta na un momento crucial: despues di pandemia, cu a mustra cu solidaridad y cooperacion internacional ta vital pa sobrevivi, Aruba ta trahando pa un futuro den cual stabilidad economico, prosperidad social y proteccion ambiental ta conecta inseparablemente.
Crecemento ta importante, pero e prosperidad mester refleha den bida diario di cada cuidadano Arubano. Riba caminda pa un futuro sostenibel, Aruba mester traha hunto cu socionan internacional pa sigura cu nos pueblo, nos naturalesa y nos pais ta florece hunto.