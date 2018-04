Aruba ta enfrenta retonan grandi como pais

E situacion financiero desastroso cu pais Aruba ta aden actualmente no lo wordo supera solamente door di plannan economico pa genera entrada structural pa nos pais. Y e situacion financiero ta hopi malo door di un maneho iresponsabel cu a wordo hiba y esaki segun tur e propio rapportnan di CAFT.

Pa mehora e calidad di bida riba nos isla, no ta rekeri solamente amplia e canasta basico y embeyece nos barionan a traves di infrastructura.

Pa restaura orden y trankilidad riba nos isla no ta rekeri solamente adapta leynan existente, percura pa mas polis y material.

Pa percura pa e decadencia social cu pais Aruba conoce actualmente pronto por ta den uno di pasado, no ta rekeri solamente un crisis plan social, caminda mas empleado y mihor proceduranan wordo stipula.

Pa mehora salubridad publico na Aruba, no ta rekeri solamente baha lista di espera y percura pa mas specialista y un maneho mas diversica, agil y dinamico.

Un ingrediente esencial pa logra surpasa e retonan menciona, un ingrediente cu hopi biaha nos ta balota, un ingrediente cu por contribui asina hopi na e progreso y bienestar di nos pais ta POLITICA PROFESIONAL Y CU RESPET.

Atraves di politica profesional por fomenta un mentalidad sano y baha e tono agresivo cu ta reina den nos pueblo. Respet ta algo crucial den esaki. Respet pa opinion di otro, respet pa constitucion y reglanan vigente, respet pa inteligencia di otro, respet pa nos institucionnan. Como politico nos mester ta consciente cu nos tin un “voorbeeld functie” y p’esey nos mester hiba politica riba nivel y expresa critica, pero sosteni cu echonan y no haci insinuacion dubioso.

E ultimo reunion publico, ora parlamento a trata e LIM, no por a wordo caracterisa como uno cu un aire nobo. Y esaki a wordo confirma na mi persona ora mi a yega cas. Mi a haya un mensahe di un studiante hoben y el a bisa cu e ta decepciona cu e parlamento aki. Motibo tawata cu e no a wak un cambio di politica. Ora a splica e hoben aki cu tin ora emocionnan ta dominabo el a contestami lo siguiente “E grandesa di un persona ta ora e por demostra cu e ta diferente.”

E hoben, Juelson van der Biezen a ponemi pensa. Algun luna pasa ora e parlamentarionan a huramenta, y te hasta prome cu esey tur partido, POR / AVP/ RED y MEP a bisa cu nan kier ta diferente. Esaki door cu confianza mester wordo restaura den politica.

Politiconan ta wordo considera lidernan y liderazgo cu nan ta demostra ta afecta nos comunidad den su totalidad. Un politica honesto y transparente no ta solamente importante pa restaura confiansa den politica, pero tambe pa aporta na supera e retonan menciona.

A wordo scientificamente prueba cu liderazgo sano, ta influencia e norma y balornan di e siguidornan di e lider y e ta contribui na mehora e comportacion y actitud di e sostenedornan. Y ta p’esey e ta asina importante pa nos, como politico y lidernan, para pa un politica riba nivel. Un politica riba nivel lo haci politica mucho mas atractivo pa nos hobennan profesional tuma e decision pa forma parti di e plataforma aki y contribui na un mihor Aruba.

Un politica riba nivel lo fomenta mas harmonia, enfatisa dunamento di respet y cooperacion pa asina nos por mehora e calidad di bida pa nos ciudadanonan, no atraves di inversion den infrastructura so, pero mas bien door di fomenta mas harmonia y respet di ciudadano pa ciudadano.

Y p’esey e promesa for di e banda aki, fraccion di MEP, lo aporta pa Parlamento 10, wordo caracterisa como uno caminda politica a wordo transforma, den uno al caso, skerpi pero bon argumenta. Y mi ta haci un apelacion na oposicion pa nos por hiba un debate riba nivel. Paso solamente hunto nos por trece cambio y mehoracion pa tur e retonan grandi cu nos ta enfrenta.

