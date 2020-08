Aruba ta eleva plan di contigencia despues cu a keda registra 5 caso di transmision local di Covid 19

Aruba ta registra awe cinco caso di Covid 19 transmision local. Cu transmision local ta ser referi cu e persona no tin un historia di biahe y a contrae e virus aki na Aruba.

Na e momentonan aki e team investigativo ta haciendo nan investigacion y “contact tracing” pa purba saca afo ken tur por tawata tin contacto cu e personanan cu a keda infecta, con e transmision a tuma luga y na unda.

Cu registracion di e cinco casonan aki di transmision local, Crisis Team ta eleva nan medidanan segun plan di maneho y contingencia di e virus.

E elevacion ta nifica cu desde awe 3 di augustus ”mondmasker” lo bira un recomendacion fuerte di uzo tur caminda y bou tur circunstancia unda cu no por cumpli cu distanciamento fisico di 1.5 meter y tampoco no tin un barera fisico manera glas of flexiglass memei pa recompensa e distancia menos di 1.5 meter. E medida di proteccion aki ta conta den tur situacio y pa tur localidadnan cu ta duna servicio paden y pafo den aire liber.

Casnan di cuido di nos grandinan, servicionan religioso, ceremonia di entiero, gym y tur organisacion mester reinforsa nan protocolnan y implementa esakinan estriktamente. Medidanan extra cu lo bin na vigor entrante mañan 04 di augustus ta ensera.

• Mesanan den restaurantnan no por tin mas cu 4 persona, excluyendo mucha bou 12 aña.

• Bar (toonbank) den localidadnan no por duna servicio, dus no por tin stul na e bar pa sinta.

• No por tin actividad musical sea live of DJ

• Deporte interior den grupo mester para

• Deporte interior di contacto mester para

• Deporte di contacto outdoor mester para

• Samenscholing verbod ta bin na vigor bek,unda no mas cu 4 persona por ta hunto riba tereno publico.

Awor cu transmision local a keda registra bek na Aruba, comunidad mester ta mas conciente di nan propio proteccion. E metodonan di proteccion ta sigui ta vigente y ta introduci mond masker pa preveni cu e virus por sigui plama. DVG y Gobierno ta urgi un y tur pa practica e reglanan cu hopi disiplina pa hunto nos logra un bez mas di controla e virus su transmision local.

· Laba man cu awa y habon frecuentemante of uza handsanitizer

· Evita mishi cu wowo, nanishi y boca.

· Mantene distancia fisico di 1.5 meter y unda no por cumpli uza un mondmasker

· Si bo tin sintoma, yama bo docter di cas pa por haci un test.

