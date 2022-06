Aruba ta den evaluacion di “Caribbean Financial Action Task Force” (CFATF) cual ta parti di e organisacion mundial “Financial Action Task Force” (FATF). E organisacion aki ta guia, evalua y controla cu paisnnan tin nan sistemanan na luga, pa combati labamento di placa y financiamento di terorismo. E siman aki a tuma luga un reunion (virtual) plenario di CFATF caminda cu a trata e caso / evaluacion di Aruba y Prome Minister tabatin e espacio pa hiba palabra cu esnan cu a evalua Aruba. “E tabata un bon reunion, nos a haya hopi elogio pa e trabounan haci na Aruba. E ta mustra cu nos ta bayendo un bon caminda pero mester warda pa e evaluacion keda cla,” Prome Minister a expresa. Prome Minister Wever – Croes a splica con a yega na e momento di e evaluacion aki. E evaluacion di CFATF a inicia desde mitar di aña pasa. Prome Minister como voorzitter di e comision “Anti Money Laundering/ Counter Finance of Terroism” (AML/CFT), hunto cu Banco Central di Aruba, Ministerio Publico, MOT y Camara di Comercio, sosteni pa un team hopi dinamico den gobierno, a cuminsa prepara intensamente desde 2018, ora cu pa prome biaha Premier Wever – Croes a asumi e responsabilidad como Prome Minister di Aruba. A haci un “National Risk Assessment” pa mira kico ta e riesgonan cu tin na Aruba y a percura pa tapa tur e riesgonan ey y aworaki ta den evaluacion. E proceso di evaluacion aki ta algo cu ya pa hopi aña ta wordo aplica na diferente pais. Si na momento di un evaluacion, nan yega na un conclusion cu un pais no ta cumpli cu e rekisitonan pa combati labamento di placa y financiamento di terorismo, e pais ta bay den un proceso hopi intenso di scrutina, cu ta afecta e reputacion di pais Aruba. Esaki ta stroba inversionistanan di inverti den e pais y e pais ta haya mas problema. Concluyendo Premier Wever – Croes a bisa cu awor cu e reunion plenario a tuma luga, ta den espera di e evaluacion final pa haya sa unda Aruba ta para y kico por spera den e tempo nos dilanti. Ademas a gradici tur esnan di sector publico, semi-publico y priva cu a traha, sostene y contribui na esaki.