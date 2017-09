Actualmente Aruba ta den e situacion mas critico di su historia, tanto riba tereno financiero, economico, social, siguridad, democratico y moral, debi na 8 aña di mal gobernacion di e Gobierno actual di Mike Eman/AVP. Hendrik Tevreden su focus ta en particular riba e aspecto mas dramatico di nos pais, cu ta nos situacion social economico: pobresa.

Pobresa a aumenta drasticamente na Aruba, segun e rapportnan di e ultimo añanan di Departamento di Asuntonan Social, Banco Central y IMF, unda ta specifica tocante pobresa di material, mental y social-cultural.

Pobresa material

E pobresa material ta un consecuencia principalmente door di e inmigracion masal mal planifica y mal maneha cu a tuma luga den e añanan 90, na un manera mucho rapido. Consecuentemente Aruba a transforma den un lapso di tempo cortico, den un di e paisnan cu menos bienestar, pa loke ta trata standard di bida, ya cu esaki a cay hopi. Den un lapso di tempo corto, Aruba a cay den un situacion social economico, unda alrededor di 70% di e forsa laboral a bira uno di salario minimo, mientras e clase mediano, cu ta riba Afl.3000,-pa luna, a cay te 30% di e mercado laboral. E desaroyo aki, plus e aumento di e desempleo, ta debi na ceramento di e refineria y e bahamento di entrada di turismo, segun e cifranan di Banco Central y e reduccion di comercio y horeca, cu a conduci na un caida drastico di e averahe di forsa di compra na Aruba, cu te hasta un crecemento di e pobresa menciona.

Standard di bida

E grupo di 70% di salario minimo, apenas por tene cabes riba awa, pasobra e montante di “Bestaansminimum” ta mas halto cu e salario minimo, segun Centraal Bureau Statistiek. Tambe e standard di bida di e 30% clase mediano a baha, door di e aumento explosivo di costo di bida na Aruba. E costo di bida halto na Aruba, e aumento di desempleo y e pobresa material, tambe ta causa pobresa mental, di cual entre otro, ilegalidad, criminalidad, adiccion di droga-alcohol y gambling, depresion mental y tambe pobresa social cultural manera “vervreemding” den comunidad, aumento di divorcio, drop-outs na scol, e problemanan hubenil manera formacion di gang y otro desviacion di e normanan comun.

Plan HO.PE

Segun e rapportnan di Sociale Zaken, e desempleo hubenil y e fenomeno di embaraso hubenil a aumenta na un forma espantoso. Hendrik Tevreden y MEP kier presenta como solucion pa e situacion social economico y e consecuencianan serio, e Plan HO.PE, cu ta para pa Horizonte – Perspectiva. Nucleo di e plan aki, ta pa dentro di 20 aña, converti un parti di e grupo di salario minimo pa e grupo di clase mediano, via ‘vakopleiding’, coaching, guia y ‘herplaatsing’. E porcentahe di 70%, realisticamente dentro di 20 aña mester reduci’e pa 40%, mientras e grupo di clase mediano di 30 %, via creacion di e cuponan di trabou mediano, mester aumenta pa 50%. Consecuentemente e forsa di compra averahe na Aruba ta aumenta y e pobresa material y e problemanan financiero den comunidad por remedia substancialmente.

Pa aumenta e cantidad di cupo di trabou mediano, por pensa den direccion di stimula y aumenta e cantidad di maestro. Ademas haciendo esaki, ta reduci e cantidad di alumno den klas, kiermen mas atencion pa alumno, mas motivacion pa tanto maestro y alumno, miho calidad di enseñansa, mas continuacion di estudio, mas graduado, menos drop-outs. Tambe den sector di medio ambiente y reciclahe por crea mas cupo mediano pa nos alumnonan tecnico di EPI y tecniconan mas avansa.

Mas cupo di trabao y miho pago

Pa e sectornan di control manera Polis, Kustwacht, Douane, Siguridad Turistico, siguridad den enseñansa, inspector laboral y economico, ta existi e necesidad pa mas personal. Pa esaki por haci un ‘omscholing’ di e ambtenaarnan selecta, pa ocupa e funcionnan di control hasta miho paga cu nan salario actual. Mas empresa chikito y mediano den sector priva tambe lo crea mas cupo di trabou di clase mediano. Pa e plan aki di crea mas cupo di trabou di clase mediano, naturalmente enseñansa, ‘omscholing’, e cursonan vocacional, training y coaching lo hunga un rol central. Como tal, mester haci un inversion mas grandi y focus riba enseñansa, ‘omscholing’, vocacional training y formacion. E Banco di Desaroyo, cu MEP a anuncia caba, ora nos ta den Gobierno, lo por financia tanto e proyectonan y e plan pa crea e cuponan di trabou di clase mediano.

Crechenan di gobierno

Un otro Plan cu Hendrik Tevreden kier presenta pa combati en particular e pobresa social cultural y mental, ta pa lanta e crechenan di Gobierno. E ultimo 2 decadanan a crece un problema grandi na Aruba, cu ta ‘Kinderopvang’. Door di e aumento rapido y fuerte di e grupo di salario minimo plus e aumento drastico di e costo di bida na Aruba, un fenomeno grandi a nace, unda cu tanto mama y tata di e famia mester traha, pa por sobrevivi financieramente. Como tal e necesidad pa cuido di e yiunan a bira grandi tambe, pero pa hopi di e grupo di salario minimo, e crechenan particular no ta pagabel mas. Ademas Trai Merdia tambe ta caro pa nan y tambe por acomoda un cantidad limita di mucha den nan programa.

E crechenan di Gobierno ta bira pagabel pa un y tur, tanto p’e hende muhe casa como e mamanan soltera, cu kier traha, pero cu no tin ‘opvang’ pa nan yiunan. E crechenan di gobierno ta un solucion, pasobra asina mas hende muhe por participa den mercado laboral. Den e crechenan di Gobierno lo tin como trahado di creche, cu ta specialmente prepara p’esaki, bou di guia di e trahadornan social selecta. E crechenan ta diseña pa acomoda diferente edad di mucha y nan necesidadnan. Tambe e crechenan lo tin un seccion di siguridad, cu den cierto forma ta genera nan propio fondo y un cooperacion cu e consultorionan medico pa e muchanan, cu MEP lo crea. Cu e crechenan di gobierno, no solamente e problema financiero di ‘kinderopvang’ ta soluciona, pero tambe e asina yama “grijze circuit”, cu ta un ‘opvang’ di mucha door di e forsanan no profesional, manera cierto familiar, bisiña etc. y cu ta causa otro problema, cu por evita.

E Plan HO.PE y e crechenan di gobierno ta 2 ‘speerpunt’ di e vision di Hendrik Tevreden, banda di e otro aspectonan den salubridad social, manera adiccion y cuido social, den cual e tin experencia di trabou caba pa mas di un decada. Cu sosten di Aruba hunto nos ta bay pa e cambio, pa un Aruba socialmente fuerte!