SITE Southeast di Merca ta experencia ofertanan di “Salud y Bienestar” na Aruba

Recientemente partnernan activo den e segmento di viajenan di incentivo na Aruba, tabata anfitrion di un experiencia unico pa un grupo di organisadornan kende ta miembro di SITE, Society of Incentive Travel Executives. E biaha aki a scoge pa bin Aruba pa nan Incentive Conference Experience (ICE) e “chapter” di e region Southeast di Merca, cu ta inclui e estadonan di Alabama, Georgia, Kentucky, Louisiana, Mississippi, North Carolina, South Carolina y Tennessee.

E enfasis di e conferencia cu e titulo “Leadership meets Health and Wellness” tabata riba salud y bienestar personal, como tambe e bienestar di nos planeta. Banda di sesionnan educativo y bishitanan di trabao, a inclui sesionnan di yoga y meditacion, y iniciativanan sostenibel. A brinda oportunidadnan excelente pa hotelnan y socionan den e segmento di maneho di destinacion (DMC) di Aruba crea contactonan di trabao cu e ehecutivonan di compra y organizacion di viahenan incentivo di SITE Southeast, y invita nan pa cera conoci cu nan servicio y productonan.

E conferencistanan ta specialisa den organisa y guia gruponan pa companianan grandi cu ta scoge viaje pa destinacionnan special como e recompensa of premio pa nan asociadonan cu ta yega metanan den benta y/of ta cumpli cu e organizacion su obhetivonan. Durante di e encuentro nan a probecha tambe pa “network” cu otro.

Pa e reunion aki ECO DMS tabata e “DMC”, esta e compania cu a organisa y maneha e evento. E hotel anfitrion tabata Hilton Aruba Caribbean Resort & Casino.

Aruba Tourism Authority tabata co-anfitrion di e evento cu a dura tres dia, unda cu a combersa tambe riba e trendnan actual y e cambionan y desaroyonan pa futuro den e mercado di incentivo.

Aruba Convention Bureau (ACB), representa pa Jerusha Rasmijn – gerente na Aruba y Dana Pederson, kende ta directora di benta na Merca, tabata encarga cu e presentacion di Aruba como destinacion di turismo y incentivo, e recepcion di despedida, y a percura pa un regalo special pa yama e participantenan bonbini na nan yegada. ACB tambe a participa na e programa completo, asistiendo e organizacion pa sigura cu tur participante a disfruta di un bishita fabuloso.

Di parti di Aruba Tourism Authority, Chief Marketing Officer (CMO) Sanju Luidens a tene un presentacion splicando e concepto “Aruba – One Happy Island”, un slogan cu a wordo crea y carga door di nos propio bishitantenan y ta representa e forma alegre, respetuoso y hospitalario cu tur hende ta biba y anda cu otro riba nos isla. For di e prome desaroyonan di turismo aki, “nos bishitantenan a conecta cu Aruba na un forma mas profundo y emocional”, Luidens a bisa, “Alegria ta di berdad contagioso.”

Asina Aruba a bira un destinacion conoci pa ofrece un cambio di scenario completo, tanto pa su naturalesa diferente, como pa su actitud relahante y contrario na e turista su bida diario druk y pura. Cu e pandemia, hustamente loke nos isla a ofrece su bishitantenan pa decadanan largo a bira mas desea cu nunca awendia, esta un destinacion cu ta transmiti bienestar fisico y mental.

Luidens tambe a elabora riba e topiconan di salud y bienestar, cu recomendacionnan con pa sostene e estilo di bida aki durante di un estadia na Aruba. Otro tema cu el a menciona ta con Aruba ta practica sostenibilidad den diferente forma cu ta sostene e bienestar general di nos isla, e comunidad y turismo.

Experiencia “Responsabilidad Social Corporativo”

Un di e actividadnan cu a destaca tabata e accion di “Corporate Social Responsability” cu a keda incorpora den e programa. A scoge den e caso aki pa sostene Fundacion Contra Violencia Relacional. E participantenan na e conferencia a traha den hardin di e centro y haci trabounan di limpiesa, a prepara pañanan di cama y tambe haci un donacion di paña. E intercambio entre e participantenan y clientenan di e fundacion tabata hopi ameno durante di e presentacion “Con pa bisti pa ta exitoso” cu consehonan valioso pa e clientenan di e fundacion.

Esfuersonan pa sigui expande y diversifica e mercadonan di turismo specialisa pa Aruba ta continuo. Ta conta cu partnernan solido cu experiencia extenso den diferente mercado “niche”, manera MICE, esta reunion, incentivo, conferencia y exposicionnan.

SITE ta un comunidad global di profesionalnan den e ramo di viaje incentivo, kende ta dedica na fortalece y sostene e industria. E oferta, producto y servicionan den e segmento aki na nos isla ta bon desaroya, continuamente siguiendo y aplicando trendnan importante.

Co-anfitrionnan di e programa tabata Fofoti Tours & Transfers; Curaçao Tourist Board; the Ritz-Carlton, Aruba; Renaissance Wind Creek Aruba Resort; Aruba Marriott Resort & Stellaris Casino; Santa Lucia Landhuis & Cunucu; Hyatt Regency Aruba Resort Spa & Casino; CasdiWichi; y Kukoo Kunuku Party Bus.

