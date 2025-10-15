Diadomingo awor riba e vuelo di Ski High Dominicana , Aruba su representantenan pa Nuestra Belleza International lo Sali hunto cu famianan pa asina competi den e di 6 edicion di Nuestra Belleza International cu lo tuma lugar di 19 pa 25 di October na Punta Cana Republica Dominicana.
Aruba lo tin 2 representante den e competencia international aki unda lo tin mas di 55 participante den varios categoria, manera Little, Pre Teen, Teen, Miss , Petite, Sra y Mister.
Pa loke ta nos Little Aruba cu ta Elise Heronimo di 11 aña di edad. Mester bisa cu Elise tin un amplio experencia den concursonan di belleza mirando cu ya cada e la competi den varios elleccion tanto local como international. Elise ta un mucha mas spierto mes y hopi talentoso cu ta gusta modela, canta, baila y hunga ajedrez y ademas e ta un actris tambe. Elise ta masha entusiasma pa por competi na Punta Cana y representa nos dushi hendenan.
Pa loke ta nos representante Teen ta Tara van der Werk cu ta nos actual Miss Teen Aruba International 2025, y ta un hoben cu un passion grandi pa nos aminalnan y ta voluntario na un veterinario y ta papia na bienestar di un bon cuido y bo mascota, ademas Tara ta un hoben cu ta studia bon y kier motiva tu hoben pa conoce nan poder y traha pa semper ta e mihor version di bo mes .
Tanto Elise y Tara a traha hopi duro durante e ultimo lunanan riba nan pasarela, self expression, cultura general, riba e parti di entrevista cu jurado, Talento y mas .
Sigur GLW Foundation ta sumamente orguyoso di Aruba su representantenan pa Nuestra Belleza International. Keda pendiente paso nos lo trece mas informacion di nos candidatanan na Punta Cana.
Exito Aruba