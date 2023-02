Director di Departamento di Calamidad di Aruba sr Rino Hermans durante un entrevista a duna di conoce cu nos ta cla pa cuminsa haya un sistema nobo di alerta den cuardo di Calamidad.



Awor aki ta usando e social media y prensa pa trece e informacion na comunidad, sr Rino a menciona cu siman tras di lomba na Paris a firma un proyecto pa BRA cu lo bira e Early Warning System di mas moderno cu tin na mundo actual. Lo wak cu den cinco aña mundo completo lo tin e sistema aki. Ta un proyecto cu a cuminsa cune y exigencianan cu mester por cumpli cu e isla ta chikito, e economia cu ta un 80% di nos hendenan ta traha na e parti vulnerable cu ta e area turistico. Un accidente grandi net na e sector turistico sin un early warning ta papiando di por lo menos 23 pa 28 mil victima.

Cu e analisis aki a bay cune na mercado internacional cu e riesgo halto cu Aruba ta aden y pakico, no ta solamente cu ta bay victima, pero bo ta kibra bo economia y e chens pa recupera esaki ta dificil.

A traha riba un proyecto netamente Arubiano y a pone nos exigencianan y tabata un bataya di 3 anja pa convene e hendenan internacional den e prome siman di februari 2023 esaki a keda aproba y a interoucie den caribe tambe cu ta bira e mes un modelo y ta dura 12 luna pa arma sistema y tur alerta den region y mundo nos por pusha esaki for di oficina di departamento di calamidad por manda e mensahe pa comunidad pa scapa bida.

Ta calcula pa maart 2024 lo tin e sistema aki instala y Aruba lo por ta e prome den caribe.

Den e caso di Aruba lo bay wak y scucha y tambe BRA lo interfeni den transmisión di radio. Awor aki nos tin e trend di jamaica, puerto rico y kick and jaimy, na momento cu esakinan activa un temblor ta dura nos 12 minuut den region pa haya e confirmacion di esaki, pa nos haya e informacion na BRA y Meteo y pa tuma un decision bo ta core den 20 minuut, como un early waring manera Pacifico manda e informacion e ta sali ariba e sirenanan di Aruba, y aki bo ta gana 8 minuut. Den un tsunami 8 minuut un tsunami ta determina cuanto hende ta scapa y muri. Esaki tabata e metodo cu nos a splice mundo y el a costa 17 presentacion riba plataforma internacional. Esaki lo bay ta cu lo mira pafo como speakernan rond Aruba. Mas despues lo busca e sistema pa via bo ta riba internet via computer of celular y esaki lo keda interumpi. Mas despues lo haci esaki pa radio emisoranan tambe.