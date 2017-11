Aruba ta cla pa bay traha sin check

Ya caba Asociacion di Banco tabata contemplando e posibilidad di descontinua e uzo di check, mirando cu check ta un metodo di pago hopi anticua, segun Sr. Pierre Raffini.

Ya caba na Hulanda tin un paar di aña caba cu nan no ta uza check. Tambe banconan a haci hopi inversion den innovacion, tecnologia pa loke ta online mobile, carchinan di maestro, creditcard y tambe ATM cu awo ta duna hopi mas tipo transaccion cu anteriormente, cu tabata solamente pa lanta of deposita placa. Mirando e desaroyonan tecnologico di e ultimo temponan, e inversionnan cu banconan a haci, y tambe e riesgonan cu check ta bin cun’e, mirando cu no solamente e ta anticua pero e ta un metodo di pago cu no ta sigur, e ta un metodo di pago caro mirando e alternativanan cu ta wordo uza y e no ta safe. Esey kiermen cu checknan por perde y den pasado checknan tabata wordo falsifica y e cos mas pio ta cu hende a uza check como un forma di pago sabiendo cu no tin fondo ariba e check. Dus tur e frustracion pa esun cu ricibi e check pa bay banco, etc. ta riesgonan innecesario cu accionnan di banco no ta kere cu mester wordo tuma mas. No mas den e mundo tecnologico di awendia.

Asociacion ta tene cuenta cu nos pensionadonan, pero si wak rond mayoria hendenan di edad ya caba ta uza tecnologia di un manera of otro. Si wak rond, mayoria hende di edad, pensionado tin un facebook account, tin ta hasta ariba Instagram cu Twitter. Ta mesun filosofia di uza tecnologia pa tin mundo na bo pianan, e mesun filosofia ey tambe banconan ta uzando pa loke di uzo e servicio of productonan cu por ofrece e clientenan cu ta mas facil, mas sigur y mas barata. Tin hopi hende di edad ta uzando tecnologia caba.

E periodo aki lo bay tin un duracion di 6 luna y si e cliente a busca un checkbook recien, ta consehabel pa haci uzo di nan, unda cu ainda nan ta acepta nan ainda. Hopi caminda no ta acepta check pa motibonan ya menciona.

Tambe pa negoshi e tin un duracion di 12 luna, ya pa 31 di Maart 2018 stop di acepta check, pa personal e ta dura 6 luna pa stop di uza check y pa comercial ta 12 luna, cuminsando for di 1 di November 2017.

Aruba ta cla pa bay traha sin check

Banconan antes tabata cobra 5 florin pa cambia un check, y e monto aki ta un fee di caridad pasobra cu e trabao manual despues cu ta bay despues di e check, ta surpasa e 5 florin ey. Nan no ta wak e como un perdida di ganashi, pero un manera pa trece eficiencia den operacion.

Banconan ta tuma tur e puntonan den consideracion, mirando tur e servicionan cu banconan ta dunando. Menos di 10 cliente di banco comercial ta uza check comercialmente, pa duna un idea di con e checknan ta cana.