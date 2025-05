Cu enfoke riba e balans necesario entre nos medio ambiente y nos progreso, Aruba ta prepara pa celebra Dia Internacional di Biodiversidad riba 22 di Mei 2025, cu e tema proponi, “Ta den Harmonia cu Naturalesa y Desaroyo Sostenibel. E aña aki, e campaña ta resalta e conexion vital entre e Agenda 2030 pa Desaroyo Sostenibel di Nacionnan Uni y e Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (KMGBF), dos plan universal asina por alcansa union pa e recien adopta Pacto di Futuro (Pact of the Future). Directie Natuur en Milieu (DNM) ta uni na e compromisonan cu efoke special pa atende cu e temanan di cambio di clima y esfuerso pa restora-proteha y conserva uzo sostenibel di e medio ambiente. Pero e pacto di futuro den su totalidad ta pa transformacion global pa renoba e compromiso pa progreso di humanidad.

E tema di e aña aki ta sirbi como un yamada cla pa accion pa Aruba. Nos, como un isla chikito, ta sumamente dependiente di nos rikesa natural, for di nos rifnan di coral vibrante, sitionan di balor cultural historico, nos flora y fauna endemico, te cu nos paisahenan diversifica. E biodiversidad unico aki no ta solamente un fuente pa nos disfruta cu nos bista y recrea, sino tambe e fundeshi di nos economia cu ta depende di turismo y tambe ta proteha nos contra e efectonan di cambio climatico.

DNM ta reitera cu “Dia Internacional di Biodiversidad ta un momento importante pa nos para keto y refleha riba e balor intrinsico di nos naturalesa y con esaki ta integra cu nos aspiracionnan pa cu desaroyo sostenibel. E metanan di e Agenda 2030 y e KMGBF no ta simplemente obhetivonan internacional; nan ta guianan concreto cu Aruba por adopta pa sigura un futuro sostenibel y saludabel y mas asina ta mas prospero pa generacionnan cu ta sigui.”

Aruba su compromiso cu e metanan aki ta manifesta den esfuersonan continuo pa proteha areanan natural, promove maneho sostenibel di recursonan, y stimula investigacion cientifico pa compronde nos ecosistema mihor. E enfoke riba “Harmonia cu Naturalesa” ta nifica cu nos mester mira conservacion no como un obstaculo pa desaroyo, sino como e motor cu ta impulsa crecemento inteligente y resiliente pa sigui.

E Pacto pa Futuro, adopta recientemente, ta encurasha paisnan pa traha hunto y integra esfuersonan pa logra e metanan proponi. Pa Aruba, esaki ta nifica intensifica nos cooperacion nacional, entre departamento y organisacionnan, pero tambe cu partnernan internacional, comparti conocemento y e miho practicanan, y mobilisa recursonan pa inverti den proyectonan cu ta beneficia tanto nos naturalesa como nos sociedad.

Riba 22 di Mei, busca pa haci un actividad cu ta den harmonia cu naturalesa y comparti bo experiencia cu otronan pa yuda conscientisa publico. Un y tur por encurasha participacion activo den e esfuersonan di conservacion. Actividadnan ta inclui por ehempel: sesionnan di plantamento di mata, un charla educativo na scol, actividad di ‘beach clean-up’, presentacion tocante e biodiversidad local of exposicionnan di potretnan di naturalesa. Nos ta invita tur ciudadano di Aruba pa uni cu nos den celebra e rikesa di nos biodiversidad y pa renoba nos compromiso pa un futuro sostenibel. Hunto, nos por sigura cu Aruba ta keda un ehempel di biba den harmonia cu naturalesa sosteniendo desaroyo sostenibel.