Aruba ta bay haya su Universidad di Pueblo

Enseñansa pa Empleo ta un di e programanan di educación popular bou di adultonan. El a demostra semper su derecho di existencia. Sin embargo e maneho no semper tabata adecuado pa cual aña pasa Minister di Enseñansa a acerca Fundacion Enseñansa Pa Adulto encarga su mes cu e programanan di Enseñansa pa Empleo temporalmente.

Randolf Vrolijk, kende ta interim project manager di EPE a splica cu a haya e tarea pa crea un Universidad di Pueblo, manera cu tin na diferente país di mundo, y lo haya e nomber di George van Putten.

Na momento cu FEPA a tuma EPE over, a haci esaki sin subsidio, ni material ni edificio. Solamente nan tin dos lokaal ariba den un edificio na San Nicolas. Pero e no tin airco y e luga no ta adecuado pa cual mester bay drecha esaki completamente. E no ta bay haci pasobra hopi negoshi no ta tuma inkoop order di gobierno pa drecha e sistema di coriente.

Mientrastanto nan ta trahando riba cursonan. Na januari a cuminsa cu inscripción cu a duna hopi bon resultado. Na februari a cuminsa cu cursonan cu ta finalizando, despues di a haya un localidad na Playa.

Vrolijk a enfatisa cu no a privatisa Enseñansa pa Empleo. Si a pone “on hold” pa e fundación haci un estudio / evaluación pa mehora e producto di EPE, cu a wordo funda na 1988.

Nan idea ta pa organiza curso den dia y anochi. Esaki ta necesario si mira cu e intención di gobierno ta pa manda casi 4 mil persona di bijstand pa sigui cursonan di recapacitación of otro cursonan pa siña algo nobo. Pero pa esaki ta necesario localidad y no por uza edificionan di scolnan, pasobra nan ta den uzo caba den dia. Tin cierto materialnan cu mester keda den e localidad.

Vrolijk a splica tambe cu mientrastanto a tuma e decisión cu EPE ta keda un departamento di Gobierno y e lo bira un Universidad di Pueblo, unda cu Gobierno ta encarga cu su ehecucion. E programa aki, Vrolijk a bisa, mester bay hunga un rol importante pa educacion di adultonan. Principalmente pasobra ta hopi hende a perde trabou y e no scucha nada di e programa aki den tur e debatenan.

E departamento di plannan grandi, entre otro pa bay den e barionan y na e centronan di rehabilitacion, ofreciendo mas oportunidad. Mester brinda mas hopi posibel enseñansa pa adulto. Un di e ultimo censonan ta mustra cu mas di 70 porciento di e poblacion no a logra caba un estudio secundario, y 83% di e pueblo kier traha. P’esey mester enfoca pa yuda e pais recupera economicamente, socialmente y den educacion. Y no ta papia solamente di enseñansa digital pero tambe di adultonan. EPE tin tur e potencial pa brinda pueblo tur sorto di curso cu lo mehora calidad di bida di e ciudadanonan.

Specialmente den e pandemia a keda demostra e necesidad pa adultonan siña otro profesion. Hopi hende sa con pa traha como waiter of bartender so. Ora cu hotelnan a cera, no tabatin otro conocemento. P’esey nan a haya hopi peticion pa curso.

Aworaki a haya algun lokaal na San Nicolas, pero e motivacion pa studia ta hopi abou. E ta un reto pa atende cu ne. Di otro banda, pa hopi aña largo hopi hende a mira un campaña politico como solucion. Ta yuda un politico campaña pa haya un trabou y no mester studia. “Esaki mester cambia. Enseñansa ta keda e miho vehiculo pa mehora calidad di bida, sin depende ni debe ningun hende nada,” Vrolijk a bisa.

