Siguridad di alimentacion den Caribe Hulandes ta dal un paso grandi e siman aki cu inspectornan di Aruba, Bonairo y Sint Maarten participando na un entrenamento intensivo y practico, cu e meta pa fortalece e supervicion riba siguridad di alimentacion den region.

Di 5 te 9 di mei 2025, Aruba ta anfitrion di e training practico aki como parti di e Programa di Educacion, Entrenamento y Ehercicio di DuCaPHEN. E training a wordo duna pa experto di e autoridad Hulandes pa Siguridad di Alimento y Productonan pa Consumido – Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), un autoridad reconoci mundialmente pa cu maneho di riesgo di alimento.

E training tawata diseña pa duna e inspectornan e herment y tecnica necesario pa identifica, evalua y maneha riesgo pa salud relaciona cu alimento. E programa ta un combinacion di un modulo di e-learning preparatorio y un curso practico unda e inspectornan a bishita un supermercado y un restaurant di Hotel pa practica locual nan a siña. E inspectornan a desaroya habilidadnan esencial den maneho di higiena, deteccion di malesa relaciona cu alimento, control alergenico, regulacion di temperatura y tecnica real di inspeccion.

E entrenamento aki no solamente ta yuda pa subi e nivel di practicanan pa cu siguridad di alimento, pero tambe pa fortalece cooperacion y armonisacion di standarnan entre nos isla den reino.

Cu entrenamento di su personal di inspeccion, Departamento di Salud Publico (DVG) ta reafirma su compromiso pa sigui proteha e salud di tur residente y bishitante, y pa sigui promove un cultura di excelencia den siguridad di alimento den region.

