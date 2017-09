Aruba ta anfitrion di e di 34 conferencia anual di turismo

Un biaha mas Aruba Tourism Authority ta cla pa ricibi mas cu 55 participante principalmente for di e mercado di Norte America pa e ‘Annual Tourism Conference of Aruba’ (ATCA) cu ta tuma luga di 11 di September te cu 15 di September 2017. E participantenan lo consisti di tour operators, aerolineanan local y internacional, hoteleronan representando Aruba den e mercado di Norte America como tambe participantenan local y e ekipo di A.T.A.

KICO TA ATCA

Tur socio y agencianan tin como meta comun pa bende Aruba den exterior. E obhetivo di ATCA ta pa brinda posibilidad pa reforsa e conocemento di Aruba na e ehecutivonan y pa sigui traha riba e relacionnan cu e socionan, enfocando asina riba oportunidadnan cu por enrikece nos mercado turistico. Ademas, participantenan ta comparti practicanan cu ta exitoso, nan metanan strategico, y ta alinea cu A.T.A. su oficina na Aruba entre otro.

Reunionnan manera esaki ta importante y ta duna un bista strategico riba e aña venidero pa cu Aruba su mercadeo den exterior y den e caso aki den e continente cu ta produci mas bishitante pa nos isla esta Norte America. Pa 2018 tin proyecta un crecemento di 3.6% pa Merca y 3.0% pa Canada, resultando den un cremento di 3.6% pa cu Norte America pa 2018. Claro esaki ta tene cuenta cu kier atrae esnan cu tin entrada pa por paga un vacacion na Aruba y por laga mas atras den nos economia.

ATCA CU PROGRAMA INTERESANTE PA SU PARTICIPANTENAN

Dialuna anochi lo tuma luga un recepcion na honor di e participantenan di ATCA cu palabranan di bonbini di entre otro ehecutivonan di Aruba Tourism Authority, Aruba Hotel and Tourism Association y Aruba Airport Authority N.V.

E apertura oficial lo inicia diamars mainta na unda Aruba Tourism Authority hunto cu Aruba Hotel And Tourism Association AHATA ta yama bonbini na tur e participantenan di ATCA. Esaki lo tuma luga en combinacion cu e celebracion di World Tourism Day 2017. Despues di un palabra di bon bini door di Minister di Turismo, Transporte, Energia y Ambiente, sr. Ing. Mike de Meza, e participantenan lo atende e conferencia di WTD 2017 cu oradornan invita y invitadonan- partnernan local y internacional unda lo elabora riba topiconan manera: “A.T.A.’s Strategic Direction for 2018: The Big Picture”, di Ronella Tjin Asjoe-Croes, CEO A.T.A. / “Mapping Aruba’s Competitiveness on the Global Scene: what data tells us”, di Olivier Henry-Biabaud, CEO Tourism Competitive Intelligence / “Evolution of the North America Creative Campaign”, introduci door di Sanju Luidens, CMO A.T.A. y finalmente “Authentic Aruba: A first look at the Strategic & Creative Evolution”, unda Gregg Wasiak y John Speers di The Concept Farm lo elabora.

Atardi e participantenan di ATCA lo atende actualizacionnan di e team di A.T.A. cu topiconan di Aruba Destination Development Plan 2017-2021 (Cu Mira pa Futuro–DDP) / Cumplimento pa cu Turismo / Gateway 2013-Proyecto expansion di nos aeropuerto y finalmente e desaroyo di e rutanan aereo 2017-2018.

Diaranson lo bay tin inspeccion na diferente accomodacionnan y parti atardi lo sigui cu e vitrina (marketplace) turistico, cual ta e parti mas importante di e conferencia aki, unda negociacion entre diferente partner local y di e mercado Norte America lo tuma luga. Durante e vitrina lo profundisa y comparti informacionnan riba nivel di strategia y tambe iniciativanan di mercadeo enfocando riba inteligencia, innovacion y integracion.

Diahuebs lo sigui cu vitrina turistico y naturalmente durante e programa, e participantenan ta wordo ofreci pa conoce nos isla atravez di jeep tour/ catamaran etc. durante nan estadia pa asina nan por aprecia e adelanto di e esfuersonan cu ta haci nos isla mas atractivo pa e turista.

ATCA lo termina cu un celebracion di clausura cual evento lo tuma luga na Linear Park.

Asina Aruba ta engrandece y fortalece su lasonan un poco mas, garantisando asina e crecemento den nos industria primordial cu ta turismo.

Aruba Tourism Authority ta sigui cu su enfoke pa cu resultadonan positivo pa Aruba y ta sigui cu plannan strategico den mercado pa keda semper innovativo y un paso mas dilanti di tur otro islanan den Caribe. ATCA 2017 ta un muestra importante di esaki!