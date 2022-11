Prome Minister Evelyn Wever – Croes a atende un conferencia tocante con como isla por ta mihor prepara pa tur tipo di disaster natural ‘Comprehensive Disaster Risk Management, and Financial Resilience Workshop for Overseas Countries and territories in the Caribbean’. Aruba ta cede di e conferencia aki organisa pa Banco Mundial y Union Europeo, conhuntamente cu diferente stakeholder relaciona cu preparacion financiero den caso di calamidad.

Presente na apertura di e conferencia ta entre otro miembronan di Parlamento, Colega Minister di Asuntonan Economico, Comunicacion y Desaroyo Sostenibel Geoffrey Wever, di World Bank sr. Federico Baechi, sra. Mary Boyer y sr. David Sislen, di Caribbean Catastrophe Risk Insurance Facility (CCRIF SPC) sr. Isaac Anthony y sra. Elizabeth Emanuel, di delegacion di Union Europeo na Guyana sra. Layla El Khadraoui, representantenan di RESEMBID regional program, y tambe representantenan di Caribbean OCT.

Primeramente Prome Minister Wever – Croes den su discurso na apertura di e conferencia a indica cu e ta sumamente esencial pa como Isla Chikito den Desaroyo (SIDS) pa ta uni, y pa comparti experiencianan den Caribe ora cu ta confronta cu crisis regional y disasternan natural. E ta importante tambe pa ta consciente di con importante e ta pa ta financieramente resiliente pa por recupera mas pronto cu ta posibel despues di un disaster. Aruba te cu awo ta bendiciona pa no a sufri di desasternan grandi. Sinembargo, ta consciente di e riesgo cu disasternan natural por tin riba e isla, negoshinan, comunidad y medio ambiente. Caribe ta e area cu tin mas riesgo pa catastrofe natural manera horcan. Ademas, Aruba tin responsabilidad social cu otro islanan den Caribe cu regularmente ta afecta pa disasternan natural, manera horcan.

Seguro den caso di calamidad

Prome Minister Wever – Croes a sigui splica cu un di e instancianan na e workshop ta specialisa den e area di seguro, y nan lo amplia riba e posibilidadnan cu paisnan tin pa cera un seguro. Den e caso di cualkier calamidad, e compania ta percura pa provee e fondonan aki dentro di dos siman pa e pais afecta. Recientemente Nicaragua y otro dos pais den region, a haya e fondonan aki den dos siman y asina nan por a cuminsa traha riba recuperacion. Mayoria di isla cu ta depende di fondo turistico no tin e forsa financiero grandi cla, pa ora cu un calamidad dal. Pues e tipo di workshop nan aki ta yuda paisnan pa prepara nan mes pa esey.

Trabou realisa door di BRA

Aruba su delegacion ta presente na e workshop pa siña mas y pa por ta mihor prepara. Bureau Rampenbestrijding Aruba (BRA) tin e responsabilidad pa prepara nos den caso di cualkier disaster. Esaki ta encera diferente aspecto, no solamente e ser humano, tecnologia, data etc. E ta encera mantene hende sigur, conecta e informacion y na aspectonan cardinal di maneho di negoshinan, pa nan por keda den operacion den un situacion di crisis/disaster. Organisacionnan cu ta planifica, prepara y percura pa ta entrena den caso di interupcionnan inespera, a mustra di ta esunnan cu ta recupera nan operacion normal mas liher cu otronan. Prome Minister a splica cu den cuadro di esaki BRA a desaroya un “Aruba Incident Management System”, di acuerdo cu recomendacionnan y practicanan internacional. E sistema aki ta provee strcuturanan standarisa pa organisacionnan, pa loke ta funcionamento, procesonan y terminologia pa uza na diferente nivel di emergencia “emergency response” na Aruba. E “Aruba Incident Management System” ta atende cu e necesidad pa coordinacion ora cu tin di haber cu ‘response’ di tur tipo di incidente, di parti organisacionnan di Aruba y partnernan rond mundo. E sistema ta integra practicanan efectivo y ta encera preparacion den caso di emergencia y con pa responde, den cuadro nacional pa maneho di cualkier incidente. Ademas, e Aruba Incident Management System, lo hacie posibel cu esnan encarga cu ‘response’ na tur nivel lo traha hunto mas efectivamente, pa maneha incidentenan domestico, no obstante e causa, tamaño of con complica e situacion ta. Prome Minister Wever – Croes a enfatisa cu BRA ta haciendo hopi pa perura cu na Aruba profesionalnan ta prepara adelanta, y aworaki falta e aspecto financiero pa no mester ta depende di otronan y asina por reacciona mesora den caso di calamidad.

Concluyendo Prome Minister a remarca: ‘Varios pais cu ta depende grandemente di turismo a experiencia e consecuencia di COVID y con vulnerabel ta, no solamente den caso di un disaster natural, pero pa cualkier tipo di crisis. Ta pa e motibo aki cu e tipo di workshop nan aki ta asina importante.’ Prome Minister Wever – Croes a finalisa bisando cu a traves du e workshop gobierno y specialistanan den maneho di disaster lo siña mas di recomendacionnan y accionnan cu por aplica den caso di cualkier disaster, cual ta ilustra e importancia y forsa ora cu traha hunto.