Aruba ta anfitrion di campeonato regional di Tang Soo Do

Desde diasabra a inicia na Aruba un otro evento deportivo di taya mundial riba nos isla ora cu e federacion di Aruba Tang Soo Do organisa e di 16 edicion di e World Tang Soo Do Regional Championship Aruba 2017. Esaki sigur ta un campeonato grandisimo y di taya mundial mirando cu paisnan manera Puerto Rico, Costa Rica, Panama, Nicaragua, Hulanda y Merca, sin lubida nos propio atletanan lo competi contra di otro den e deporte di Tang Soo Do. Ta ser spera un total di 125 atleta cu lo participana e campeonato regional aki. E competencia ta tumando luga den Renaissance Convention Center y lo conta cu e bishita di e Grandmasternan di World Tang Soo Do, Kwan Chang Nim Strong y Kwan Chang Nim Beaudion como tambe Regional Director Master Wilfredo Burgos. Na banda di e competencia lo tin tambe otro actividadnan di Tang Soo Do manera workshop, Black Belt examen y Ki Kong Training. E evento ta premira di ta uno gradisimo.

Sin duda esaki ta un otro bunita propaganda pa e deporte di Aruba, specialmente e deporte di Tang Soo Do cu un bes mas ta host un campeonato di halto nivel riba nos isla.

Un danki sigur na Lotto, e Loteria di Aruba pa medio di Comision di Subsidio cu a yuda subsidia e di 16 edicion di e World Tang Soo Do Regional Championship Aruba 2017.

Cumprando weganan di Lotto, e Loteria di Aruba bo ta contribui na deporte riba nos isla. Meta di e fundacion ta pa organisa loteria, cambia bida di su hungadonan y na mes momento inverti den deporte local pa medio di donacionnan na e comision di subsidio.