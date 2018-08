Aruba Symphony Orchestra, un Milagro Musical

Despues di e ultimo concierto di Aruba Symphony Festival 2018 un amigo a puntra mi pakico e Festival no ta bende CD di e orkesta cu ta toca asina impactante. Mi a splik’e cu e orkesta apenas tin tempo pa ensaya pa e funcionnan y e no tin tempo pa graba un ora di musica pa yena un CD. “Corda bon,” mi a bisa mi amigo, “ta siman pasa e grupo di setenta musico di nuebe diferente pais a topa otro pa prome biaha”. “Kico!” el a exclama, “Anto e orkesta no ta normal. E ta un milagro!” Den hopi sentido, mi amigo tin razon, e ta un milagro, pero e ta un milagro haci pa trabou duro di tur e musiconan y e director di e orkesta. Laga mi repasa con e orkesta ta evoluciona.

Dia cu e director di e orkesta haya sa cuanto musico lo ta bay tin na e festival y cuanto di cada instrumento, e director ta scoge un piesa cu ta representativo di e clase di musica cu e kier presenta. Una bes cu el a scoge lo ke ta bay wordo toca, e ta scoge e musiconan a base di nan experiencia y e video cu cada uno mester a presenta di nan tocamento dia cu nan a pidi pa haya admision den e Festival. E ora ey e director ta manda pa cada uno di e musiconan e partitura perteneciente na e instrument cu e ta toca.

Prome cu e yega Aruba e musico a siña su parti. Una bes cu e Festival cuminsa e musiconan ta reuni den grupo, segun nan instrumento, bou direccion di Simon Gollo, e director di e orkesta, pa practica toca nan parti.

Ora cu cada grupo ta cla, nan ta cuminsa practica den grupo di famia di instrumento. Por ehempel, instrumentonan di cuerde: fio, viola, cello y contrabaho hunto; instrumentonan manera flauta, piccolo, clarinet, oboe, fagote, etc hunto. Tur ta bou di direccion di e director di e orkesta. Ora cu e ta satisfecho cu e manera cu nan ta toca, e ta cuminsa cu ensayonan di henter e orkesta. Si e director nota algun problema cu un instrumento of un grupo di instrumento e lo pidi un maestro di e instrumento aki pa yude trece e tocador na e nivel rekiri.

E sesionnan di practica ta dura orananan largo. Algun biaha e director ta haci un cambio chikito den e areglo si e nota, por ehempel, cu algun instrumento no ta suficientemente fuerte of ta demasiado fuerte. E ensayonan ta hopi intenso y ta exigi hopi di cada participante, mentalmente, spiritualmente y fisicamente.

En total un musico ta dedica como 26 ora djis na loke e ta toca den Aruba Symphony Orchestra. Ademas di esey, si e toca den un cuarteto of otro grupo chikito, e mester siña e partitura di esaki tambe. Y e mester tuma les individual of den grupo di e maestro. Berdaderamente, e hoben cu ta participa den e Aruba Symphony Festival ta traha duro, pero su amor y pasion pa musica ta dun’e e forsa fisico y mental pa lucha pa excelencia y pa alcans’e.

Mi amigo tin razon, Aruba Symphony Orchestra ta un milagro musical. Den apenas ocho dia un grupo di setenta musico cu ta bin di diferente skina di mundo ta toca simultaneamente notanan musical pa produci un concierto cu ta cosecha aplauso fuerte di e publico. Si, un milagro haci atrabes di esfuerso duro di e director, di e musiconan y nan maestro.

Mi ta spera cu e publico, comercio y gobierno lo apoya Aruba Symphony Festival pa nan por sigi haci milagro musical pa nos tur aña.

