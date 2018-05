Aruba Symphony Festival tin mester di bo ayudo

Skirbi pa Clyde Harms

Contrario na e otro festivalnan na Aruba cu ta financia pa negoshinan cu interes comercial, Aruba Symphony Festival (ASF) ta funciona cu un presupuesto masha chikito. Y contrario na e otro festivalnan cu ta cobra prijsnan enorme pa entrada, ASF no ta cobra pa mayoria di su conciertonan pasobra su meta principal ta pa haci musica contemporaneo y clasico accesibel pa tur hende. Cu “clasico” nos no kier men solamente Beethoven, Mozart , etc., pero tur musica cu a sobrebibi pasamento di tempo. Por ehempel, hopi piesa di Beatles, Astor Piazzola, Simon Diaz, Ernesto Lecuona, Bob Marley, Aldemaro Romero, etc.

Den añanan anterior ASF a ricibi ayudo financiero di empresa y institucionnan cu a reconoce e balor cultural, educativo y social cu ASF ta trece na nos isla. Por ehempel, UNOCA a contribui generosamente pa cubri gastonan di uzo di Cas di Cultura; e rumannan Perret-Gentil (Blue) y Sr. Franz Sydow (Isla Bonita) a regala hospedahe na nan condominionan pa hopi master y coordinador. E aña aki, e aumento di costo ta asina halto cu ASF ta haya su mes den un situacion cu e mester pidi ayudo di henter e comunidad Arubano.

Con abo por yuda? Un di e gastonan grandi di ASF ta hospedahe pa e studiante y maestronan. Si djis 30 famia ofrece di tuma un of dos studiante den nan cas durante e Festival, esaki lo yuda ASF enormemente.

Kico dunamento di hospedahe na un participante ta encera? Hospedahe ta encera cu e participante ta haya un cama, camber y baño limpi. E huesped mes mester drecha su cama y mantene su camber y baño limpi y na ordo. Si na algun occasion e famia anfitrion kier invita e huesped pa come cu nan, esaki ta un decision di e famia anfitrion cu seguramente lo wordo aprecia y nos ta urgi e anfitrionnan mezcla cu nan huesped mas hopi posibel. Pero e famia anfitrion no tin obligacion pa prepara cuminda pa e huesped. Mayoria di e participantenan lo ta di Merca, diferente estado, y varios lo ta originalmente di America Latina. Nan ta yega Aruba dia 19 di juli y nan ta bolbe nan pais dia 30 di juli.

Dunamento di hospedahe na un musico hoben ta un experiencia hopi gratificante pa e famia. E ta crea un oportunidad unico pa experencia un otro cultura y establece un amistad cu por dura bida largo. Ken sa, e huesped musico internacional algun dia por ta un musico di fama mundial. Pa mayoria di studiantenan, nan participacion den Aruba Symphony Festival ta un soño cu a bira realidad. Como nos ta biba riba un isla cu diversidad di cultura, nos tin diferente balor cultural pa comparti cu e musiconan hoben, incluso naturalmente nos cordialidad Arubiano cu ta conoci rond mundo. Un famia anfitrion por ta hoben of no-asina-hoben, cu yiu of sin yiu, no ta existi un famia anfitrion “tipico”. Aña pasa dos famia a ricibi musico den nan cas: Melvin y Sandra Loefstok tabatin Edith Peña di Spaña como huesped mientras cu Benjamin y Maya Romero tabatin Darwin Cosme di Puerto Rico cerca nan. Tur dos famia a disfruta di e experiencia y nan a ofrece pa tuma musico e aña aki atrobe. Y ya tin varios famia cu a laga sa cu nan tambe kier ricibi un of dos musico como huesped durante e Festival 2018.

Como un gesto di aprecio, Aruba Symphony Festival lo regala cada famia anfitrion dos carchi pa e conciertonan inaugural y di clausura pa cual lo cobra pa entrada. E famianan anfitrion lo wordo reconoci tambe den e buki di programa official. Si abo kier sirbi como famia anfitrion pa Aruba Symphony Festival, por fabor contacta Johnny Croes na +297 592 3762 of na [email protected] of contacta Clyde Harms na [email protected] of +297 738 8843.

Ora bo yuda Aruba Symphony Festival corta su gastonan, bo ta yuda sigura cu Festival ta keda Aruba.

