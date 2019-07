Aruba Symphony Festival ta Habri Awe Anochi cu Tica Giel Dirigiendo Coronan Arubiano

Awe, diaranson 17 di juli 2019, cuminsando 8 or di anochi, nos soprano stima Tica Giel lo parece riba podium di Cas di Cultura cu e coro di muchanan di St. Anna School y e coro femenino “Den Harmonia” pa canta nos Himno di Aruba y asina duna comienso formalmente na e conciertonan di Aruba Symphony Festival. Despues e coronan hunto cu Tica lo canta varios cantica tradicional di compositornan Arubiano y Tica lo canta sin e coronan e cantica “Aruba” di Felix Manuel Gomes. Johnny Scharbaay lo acompaña tur cantamento riba su piano. Riba e potret, patras di robes pa drechi: Tica Giel, Aaliyah Figaroa, Keylie-Ann Eckmeyer, Ty-Anne Farro, Jeanny-Ann Semeleer, Shalin Añez. Padilanti: Destiny Geerman, Johnella Farro, Elan Kamperveen, Jouelle Farro, Sofia Moro

E cantantenan di e coro femenino “Den Harmonia” tambe a practica hopi pa nan saca cara mayan anochi. Riba e potret nan ta di robes pa drechi: Silvia Martinus, Ana Victoria Kock, Franchesca Heinze, Ludwina Pieters, Maria Maduro, Marielle Provence, Dorothy Laclé, Lianne Pieters, Lisette Giel, Rose-Marie Provence.

Despues di un pauze e pianista Venezolano Edith Peña lo toca e obra KV 265 di W. A. Mozart, Variations on the theme “Ah, vous dirai-je, maman” den C major. E lo sigui esaki cu “Arpeggione” Sonata DF.821 di Frans Schubert acompaña pa Randolph Kelly riba Viola. Pa cera e programa Edith Peña y Adam Liu, chellista, lo toca Cello Sonata No. 1 Op. 38 di J. Brahms. Kelly y Liu ta miembro di Pittsburgh Symphony Orchestra y ta musiconan di nivel mundial. Edith Peña a wordo nombra pa un “Best Classical CD Latin Grammy” na 2016. Pittsburgh Symphony Orchestra ta ganador di un Grammy aña pasa.

