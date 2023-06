Diahuebs atardi a tuma lugar e conferencia di prensa na Jo-Ann Bar Restaurant pa asina anuncia riba e gran evento cu lo tin na Palomarga. E evento lu tuma lugar dia 1 jul y 2 juli 2023, na pista di Palomarga “cual lo ta na candela un biaha mas despues di hopi tempo”, a bisa Patrick Geerman. Lo presenta un evento grandi pa prome biaha Aruba Summer Nationals, nan prome edicion cual ta un presentacion di Hotweel Racing cu ta e team maneha pa Randy Ras cu ta organisa e evento aki.

Tabata tin basta tempo cu racing no tin mucho accion y ta reactivando esaki. aunke Palomarga a tene varios actividad pero di street legal, drifting, pero no uno manera esaki di drag racing unda hopi auto lo bin bek pista, autonan cu tabata tin 6 pa 10 aña sin core.



Riba dia 29 juni 2023, na Joans Bar Restaurant lo tin e gran evento di Car Bike Show, Esaki lo bira e unico anochi pa inscripcion pa participa na e drag racing. Lo tin musica live cu lo ta den man di Jerrino ‘Baas y friends, tambe e caminda dilanti Jo-Ann Bar lo ta full cera pa e car & bike show, lo tin bar y cushina paden y pafo cu live show.

Diasabra lo ta e cualificacion y ta cuminsa pa 5 pm y pa 7 pm lo tin e parti ceremonial y pa 8 or lo sali cu eliminacion. e categoria cu lo wordo cori riba e dia aki ta; Jr dragster, All in Bracket, Front wheel, Sportman Bike y e hilighte ta; Import vs Domestic ora e 8 cilinder topa esuna di 4 cylinder. Por recorda cu antes tabata tin e careda similar cu tabata hopi gusta pero awo lo bira e 8 vs 4 cilinder.

Riba diadomingo 2 juli 2023, e categoria di Street Legal ta; Bike, Auto y Scooter.

Chichi’s Snack lo ta encarga di e parti cushina y el a bin cu e idea di crea un village unda tur persona cu bay disfruta di evento por ta den un ambiente agradabel, lo tin mesa, stoel, y cu sombra pa tapa solo y asina tur cu desea por sinta come na nan gusto specialidadnan di Chichi’s Snack su cuminda riba Grill cu toke caribense.



Na final di conferencia patrick geerman a duna danki na sponsors pa nan aporte cu evento aki por ta possible.