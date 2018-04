Aruba su vision ta pa aumenta e turismo for di Europa

Recientemente durante e conferencia di Aruba Meets Europe den su edicion nr. 20, caminda paretnernan di Europa ta wordo invita pa bin conoce nos pais, pa conoce Aruba como un producto pa exporta pa asina nan tambe por experiencia esaki a traves di un plan di mercadeo di nos pais. Minister di Turismo Dangui Oduber, ta splica.

E mercado Europeo a refleha un crecemento cu un 5% e aña aki y tin posibilidad pa sigui crece unda cu un di e retonan ta keda e distancia for di Europa anto riba e punto aki Minister Dangui a combersa cu esun encarga di ATA Europe cu ta Sr. Tirzo Tromp, cu ta splica cu en berdad e esaki ta e reto continuamente pa nan, siendo cu ta un distancia basta grandi pa un turista Europeo yega Aruba.

Pero tin mercadonan hopi interesante cu nan ta bay explora y un di nan ta europa den e presentacion cu a wordo duna caba , unda a indica cu hopi turista italiano ta bayendo Miami cu ta un destinacion basta leu pa nan tambe, kiermen cu tin e posibilidad pa explora e mercado pa habri un ruta directo di Italia pa Aruba pa asina mira si nos ta haya e crecemento cu ta desea caminda cu nan ta di acuerdo cu tin posibilidad pa sigui crece unda cu tin un mercado sumamente grandi.

Eupeonan ta conoci cu nan ta gusta biaha aunke hopi biaha nan ta keda den nan mesun continente, pero manera a wordo indica den e presentacion tin hopi turista Europeo cu ta bayendo Miami pa busca solo y beachnan den Caribe, y esaki ta lo cual cu Aruba ta ofrece na e turistanan aki.

Riba e topico aki Minister di Turismo ta sigur cu e aña aki sintando cu e Airlift Committee di ATA udna cu lo bay comparti e vision di gobierno tambe pa busca mercadonan nobo pa diversifica e Turismo siendo cu na cierto momento no te keda en rely solamente cu turismo di Merca of Latinoamerica sino busca un manera pa drenta den mercado europeo cu un tiki mas forza cu ya tin caba.

Ta asina cu turistanan europeo ta yega na Cuba cu ta un destinacion hopi leu anto dicon nan no por yega na Aruba, anto ta e comparacion unda cu Minister a bisa riba esaki cu Aruba mester bay haci mas esfuerso den mercadeo pa atrae e turistanana cu ta bay Cuba cu ta conoci cu tin un record pa aña cu casi 5 miyon turistanan y mayoria di nan ta europeo.

Mercado Europeo ta hopi interesante y nan a papia cu ATA pa haci esfuerzo pa explora mercadonan nobo na europa cu no a wordo explora ainda caminda manera esunnan di United Kingdom unda cu nos ta ricibi turistanan for di Inglatera pero ainda no ta e cantidad cu gobierno ta desea.

E relacion di e islanan ABC tambe ta hunga unda lo por cera cabes hunto cu otro pa ofrece un bon pakete pa e turistanan Europeo pa cual Sr. Dangui Oduber a combersa cu e Minister di Economia y Turismo di Corsou Sr. Steven Martina, y tambe cu miembronan di parlamento di partido MAN cu ta sostenen e gobierno, Sra. Giselle William pa logra un colaboracion mas estrecho entre e islanan ABC pa bende un experiencia unda turistanan no solamente ta bula 9 ora pa bay un destination sino cu por ofrece un pakete pa wak e tres islanan den un solo bishita.

Minister Martina di Corsou tabata hopi habri riba esaki y cu ta un tema cu hopi gobierno a papia di dje den pasado pero no a logra sinta na mesa pa haci realidad, y gobiernonan actual den cuater aña cu tin dilanti ta keda purba haci tur manera posibel pa haci esaki un realidad, y un di e retonan ta keda e conexion entre e islanan.

Pa ultimo e caso di e Aerolineanan actualmente Insel Air no ta bula mas y awor tin Aruba Airlines y ta demostra den historia cu continuamente aerolineanan cu ta bula e islanan ABC pa un motibo of otro ta hayanan den problemanan financiero y kier garantisa cu na momento cu por bin cu acuerdo cu pakete pa Europeonan por garantisa stabilidad riba e islanan ABC pasobra no por bay bende un mal experiencia tampoco caminda cu e mester ta optimal y prome cu bay over pa bende e pakete aki si mester wak pa ofrece vuelonan stabilidad entre islanan ABC anto e ora bay over esey unda sigur esaki ta e intencion di tur e tres paisnan pa haci esaki posibel, segun e minister di Turismo, Sr. Dangui Oduber.

Comments

comments