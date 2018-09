Aruba su turismo a conoce un aumento di 1.9%

Aruba a yama bonbini na un total di 733.297 bishitante ‘stay-over’ durante e prome 8 luna di 2018. Esaki ta 1.9% (+13.484 turista) mas compara cu e mesun temporada pa 2017. Si exclui e bishitantenan di Venezuela, por mira un aumento di 6.6% (+43.597 turista) cual ta igual na un total di 703.951 bishitante pa nos isla. E cifranan ta indica crecemento den mercadonan clave pa Aruba, manera Merca, Canada, Brazil y Hulanda entre otro. Pa augustus, Aruba a ricibi un total di 91.534 bishitante stay-over, cu ta 0.8% (+736) mas compara cu e mesun luna aña pasa. Excluyendo bishitantenan di Venezuela, por mira cu esaki ta 7% (+5.495 turista) mas cu ta igual na 84.355 bishitante pa nos isla pa augustus 2018.

Turismo ‘stay-over’

Aruba ta wordo representa den tres diferente continente. Compara cu augustus aña pasa, pa 2018 e turismo procedente for di e continente Norte Americano a aumenta cu 6.8% (+3.922 turista/total 61.648 turista) y a trece 67.3% di total di turismo pa nos destinacion. Na augustus, Merca a aumenta cu 7% (+3.876 turista/total 59.160 turista) y Canada a aumenta cu 1.9% (+46 turista/total 2.488 turista) compara cu e mesun luna na 2017. Di januari pa augustus 2018, Norte America a trece 547.892 turista pa Aruba, cu ta un aumento di 7.4% (+37.781 turista).

E continente Latino Americano a baha cu 18.8% (-3.911 turista/total 16.849 turista) unda Venezuela a baha cu 39.9% (- 4.759 turista/total 7.179 turista) compara cu augustus aña pasa. Colombia a aumenta cu 22% (+607 turista /total 3.367 turista) y Brazil a baha cu 11.4% (-121 turista/total 936 turista). E continente di Latino America a trece 18.4% di e total di turismo pa luna di augustus na nos isla. Di januari pa augustus 2018, Latino America a trece 104.297 turista pa Aruba, cu ta 19.8% (-25.709 turista) menos compara cu e mesun temporada aña pasa.

Pa loke ta Europa por nota cu turismo a subi cu 5.2% (+504 turista/total 10.205 turista) compara cu e mesun luna aña pasa. Reinonan Uni a baha cu 37.9% (-1.071 turista/total 1.757 turista). Manera informa anteriormente door di e asina yama ‘BREXIT’ na Inglatera, TUI a haña nan mes obliga di cancela un di e dos charternan for di e destinacion aki, pa Aruba. Por mira cu e perdida di 7.500 asiento y e caida di e mercado di Reinonan Uni ta wordo compensa cu crecemento for di otro paisnan. Mayoria di esaki ta cu e di 7 vuelo adicional pa siman di KLM cu A.T.A. a logra confirma na november aña pasa. Ademas, TUI Hulanda a subi nan cantidad di asiento pa Aruba pa asina A.T.A. Europa ta keda contribui na crecemento di turismo di calidad pa nos destinacion.

For di otro paisnan Europeo; Hulanda a aumenta cu 3.6% (+116 turista/total 3.326 turista) y Alemania a aumenta cu 6.3% (+30 turista/total 511 turista). Ademas nos por mira un aumento for di Italia cu 57% (+1.117 turista/total 3.075 turista). E continente Europeo a representa 11.1% di turismo pa Aruba pa luna di augustus. Di januari pa augustus 2018, Europa a trece 57.118 turista pa Aruba, cu ta 1.6% menos (-916 turista) compara cu e mesun temporada aña pasa.

Turismo Crucero

Durante augustus 2018, 43.632 pasaheronan crucero a bishita nos destinacion riba un total di 17 diferente barconan crucero. Compara cu luna di augustus aña pasa, turismo crucero a baha cu 5.6% (-2.568 turista crucero): na augustus 2017 Aruba a haya 46.200 bishitante for di 16 crucero. Pues 1 barco crucero mas cu aña pasa.

Di januari pa augustus 2018, un total di 527.247 pasahero crucero a bishita Aruba (un aumento di 2.7% / +14.022 pasahero mas) riba un total di 215 diferente crucero (un aumento di 0.9% :2 barco mas).

Tourism Receipts / Central Bank of Aruba

Di acuerdo cu Banco Central e asina yama ‘Tourism Receipts’, pa aña 2017 a contribui cu AWG 3.078.5 miyon den nos economia, cu ta un aumento di 6.5% compara cu e mesun temporada na 2016.

Hotelnan / AHATA

Segun Aruba Hotel and Tourism Association pa e luna di augustus 2018, e ‘Average Daily Rate’ (ADR) a aumenta cu 14.7% compara cu augustus 2017 Esaki den cifra ta US$ 203.00 na 2017 compara cu US$ 232.89 pa 2018. Di januari te cu augustus 2018, ADR a subi cu 10.8% y den cifra esaki ta US$ 275.91. E entrada pa camber disponibel, e asina yama RevPAR a aumenta cu 12.4% di US$ 176.75 na augustus 2017 pa US$ 198.62 na augustus 2018. Pa e prome 8 luna di 2018 RevPAR a aumenta cu 12.4% – US$ 239.29

E anochinan ocupa (ORN) pa camber a baha cu 2.3% pa augustus 2018. Pa e prome 8 luna di 2018 ORN a aumenta cu 1.3%.

E prome 4 luna di 2018 e cifranan di AHATA ta basa riba 14 propiedadnan incluyendo Holiday Inn Resort y mayoria di e hotelnan cu excepcion di Hilton Aruba Caribbean Resort & Casino. For di mei 2018 e cifranan ta basa riba 13 propiedad – excluyendo Holiday Inn Resort. For di augustus 2018, e cifranan ta basa riba 15 propiedad, incluyendo Boardwalk Hotel y Brickell Bay Beach Club.

-FIN-

Comments

comments