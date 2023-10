Master Yoshmar Wever y Master Clifford Rasmijn di Taekwondo Team Aruba ta contento di por mira un desaroyo grandi den tur e atletanan cu ta forma parti di Taekwondo Team Aruba. E atletanan ta train hopi duro pa enfrenta e paisnan Internacional cu ta yega Aruba entrante mañan pa Best of the Best Truescore Aruba 2023.

E inventor di e sistema electronico Jin Song a yega Aruba caba cu e headgear electronico cu lo wordo usa pa prome biaha na Mundo den e campeonato di Best of the Best Truescore Aruba 2023.

Na aña 2010 a lansa e headgear electronico pa prome biaha na Aruba y awo despues di 13 aña e headgear electronico nobo di Generation 3.