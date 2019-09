Aruba su team di Best of the Best Taekwondo Test Event a train na Eagle Beach

Den fin di siman e team cu ta preparando pa e Best of the Best Taekwondo Test Event a train na Eagle Beach.

Mirando cu esaki ta e ultimo dianan prome cu e Best of the Best Test Event e team cu ta preparando a train na Eagle Beach. E training di Best of the Best semper sa tuma luga na Eagle Beach.

Samuel Rosales di Noord Taekwondo Center ta den full trot pa e Best of the Best Test Event y ta ON y cla pa enfrenta su contrincante. Samuel Rosales ta bou guia di e team di entrenadornan na Noord Taekwondo Center y ta all out cu nan atletanan pa asina nan atletanan ta bon prepara pa cualkier evento.

Záhyon Klabér ta e main event y ta tuma esaki na serio y ta determina pa demonstra na cas kiko tur e tin aden pa su contrincante. Su coach ex campeon Mundial Henk Meijer ta yega Aruba diabierna awo pa e Test Event y pa sigui prepare pa Las Vegas.

Varios Medio di Prensa a laga sa cu nan ta bay ta presente pa asina no perde niun seconde di e peleanan.

