‘Turning the Tide’ un documentario unico cu ta mustra e restauracion di mangel y rifnan di coral como un proyecto piloto funda pa e programa di EU RESEMBID, ta estrena internacionalmente na e 2025 United Nations Ocean Conference (UNOC) como un evento special yama Green Zone side-event na Palais des Congrès de Nice.

Esaki ta marca un logro increibel, no solamente pa e partnernan di e projecto akinan cu ta Aruba Conservation Foundation, ScubbleBubbles Foundation, University of Aruba y Wageningen University & Research, pero pa e comunidad y naturalesa di Aruba. Cu un sistema ecologico diverso, biodiversidad rico, comunidad resiliente y personanan dedica na conserva naturalesa, Aruba lo ta riba pantaya riba un di e plataformanan mas importante na mundo cu ta boga pa proteccion di ocean.

E documentario lo pasa den e Nautilus Auditorium cu tin un capacidad di 200 persona cu lo inclui e documentario y lo wordo sigui pa un session di charla di 30 minuut. Representando tur e partnernan ta un bos clave den e proyecto ta Rene Henkens di Wageningen University & Research. E Green Zone of Zona Berde ta habri pa tur participante di e conferencia y tambe ta duna bon bini na cuidadanonan, e sociedad civil, hobennan, y autoridadnan cual ta un reflexion di e spirito colaborativo di e proyecto cu a trece henter e comunidad di Aruba hunto, pa naturalesa.

Produci na Aruba, pa Aruba, ‘Turning the Tide’ ta documenta e restauracion di mangel y rifnan di coral durante un period di 16 luna. Di coba buraconan cu ta gara lodo y piedranan cu ta stroom bay den lama pa instalacion di rifnan artificial den tres Parke Marino di Aruba, e documentario ta pone enfasis riba e bunitesa pero tame e trabou compleho di restaura naturalesa.

Fuera di wordo mustra na UNOC, e documentario tambe lo wordo pasa den un evento VIP na Cinéma Variétés asina ofreciendo un otro oportunidad pa lidernan global den conservacion di naturalesa por bay mira.

E oportunidad akinan ta marca un momento importante pa Aruba: Aruba su storia ta bay mundial. E documentario pasando na UNOC ta un muestra di con islanan chikito tambe ta contribui na e resiliencia di ocean mundialmente y Arubianonan mester ta orguyoso. Esaki no ta djis un documentario, e ta e bos di e isla, e bos di naturalesa y e futuro di Aruba.

Pa celebra dia Mundial di Ocean, ‘Turning the Tide’ a lansa y wordo haci publicamente accesibel riba canal di YouTube di ACF riba 8 di juni, asina invitando tur hende pa mira un grupo di hende diverso y comprometi bini hunto pa duna di nan parti pa restaura Aruba su naturalesa.

Wak e documentario akinan: https://bit.ly/43E6tI7

Pa mas informacion por tuma contacto cu [email protected]