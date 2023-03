Dialuna 27 Maart na St Kitts a tuma luga e wega di pool B di Nation League entre Aruba y St Kitts. Mester bisa cu Aruba no a mustra nada di futbol, un St Kitts dominando ful wega, ta danki na Eric Abdul cu wega no a caba cu score abulta .Un cos ta sigur, desde cu a cuminsa cu e proyecto di trece mayoria di hungado cu ta hunga na Hulanda, nos mester bisa cu ta bao di Giovanni Franken so por a wak nos seleccion den bon direccion, despues di esey nos mester ta auto critico y acepta cu e manera sin vision, sin plan y tur ora bay bo tende for di staff tecnico cu for di AVB nunca di un budget, ta con kier competi den e tipo di competencianan aki.

Aruba na ultimo ta djis participa pa cumpli cu schedule tanten cu nos no tin un berdadero boluntad y deseo pa haci e nomber di Aruba den Futbol internacional. A yega tempo pa un aire fresco cu di berdad kier traha pa futbol tanto local y na nivel di seleccionnan pa drecha nos nomber Internacionalmente. Tristo cu aña pasa staff tecnico a prepara full un plan pa bay hunga un wega di Fogeo na Europa cu Andora pero pa sorpresa di full staff tecnico, ora tabata tin tur cos traha, e/o un plan y un budget, ta tende for di secretario general cu presidente a bisa no tin placa y no por bay, hopi tristo y hopi lamentabel, anto despues kier broma cu ABCS cup a sali na di 3 luga pero cu hungado nan stranhero biba na Aruba. Kiermen si di berdad kier cambia Futbol, ta ora pa full un otro aire den Lina tecnico pero tambe na Nivel di maneho di AVB, Aruba su nomber ta coy hari den e futbol den Caribe.